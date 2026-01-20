Afrique: Finale CAN 2025 - Les « Lions » brisent le rêve du Maroc

Ils l'avaient fait le 6 février 2022. Ils l'ont refait ce dimanche 18 janvier 2026. Les Lions du Sénégal ont ramené à Dakar, le trophée de la Coupe d'Afrique des nations, leur deuxième étoile, en s'imposant (1-0) devant le Maroc à l'issue des prolongations.

Un coup de patte de Pape Gueye à la 94ème minute des prolongations a refroidi les 66.000 spectateurs massés dans les travées du stade du Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les hommes de Walid Regragui qui avaient bénéficié d'un penalty généreusement offert par l'homme du match le Congolais Jean Jacques Ndala, et manqué par Brahim Diaz, ne s'en relèveront pas.

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui avait appelé de ses voeux une pression populaire atteignant des sommets. Le public du stade du Prince Moulay Abdellah monte a répondu présent. L'ambiance de cette finale de la coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et la Maroc était incandescente, aussi bien sur la pelouse que dans les gradins. Pour parachever cette atmosphère électrique, et la rendre irrespirable, l'arbitre de la rencontre tente de se transformer en homme du match.

Le Congolais Jean-Jacques Ngambo Ndala siffle un penalty dans les ultimes secondes après une forte contestation de Brahim Diaz et d'autres joueurs du Maroc le contraignant à consulter la VAR (96ème minute). Quelques minutes plutôt, ce même arbitre avait refusé un but sénégalais inscrit par Ismaila Sarr pour une faute supposée de Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi, sans accepter, malgré la les protestations sénégalaises, de recourir à l'assistance vidéo. Une attitude qui a encore davantage électrifié la rencontre et terni la fête du football africain.

Quand Brahim veut jouer du Diaz

A la 96ème minute, l'attaquant de Real Madrid tenait la balle du match dans ses jambes. Celle de la deuxième étoile tant attendue par le Maroc depuis 1976. Face à Edouard Mendy, un des meilleurs gardiens du continent, Brahim a voulu tenter de jouer du Diaz. À l'image de l'audace d'un certain Zinédine Zidane en finale de la coupe du monde 2006.

Face à Buffon, rappelle-t-on, le capitaine des Bleus osa l'imaginable. Mais n'est pas Zizou qui veut. Après avoir obtenu le pénalty, Diaz avait d'autres options pour exécuter la sentence. En cherchant à marquer les esprits, voire à humilier le portier sénégalais, il a fait basculer la rencontre. Cette panenka manquée a assommé les Lions de l'Atlas jamais été autant bousculés par cette équipe du Sénégal.

Sadio Mané sauve le Sénégal, Pape Gueye le libère

Le Sénégal peut alors remercier Sadio Mané. Non pas seulement pour sa performance XXL lors de cette coupe d'Afrique des nations, conclue par un nouveau sacre de meilleur joueur du tournoi comme en 2022 au Cameroun, mais surtout par son leadership. Dans une ambiance devenue pesante, presque délétère pour le football africain à cause des décisions arbitrales, Sadio Mané, a demandé à ses coéquipiers de revenir sur la pelouse pour terminer le match. Les conséquences d'un abandon auraient été lourdes pour le football sénégalais. C'est ainsi que Sadio Mané bondit. Il rugit tel un Lion affamé.

Meilleur buteur de l'histoire des Lions il est allé consulter Claude Leroy ancien coach du Sénégal ainsi que Mamadou Niang ex-capitaine de la sélection sur l'attitude à adopter. La sagesse du premier et l'expérience du second lui ont permis de convaincre le camp du Sénégal. La suite est connue. Comme une sorte de karma, le Sénégal sort indemne du penalty offert gracieusement et honteusement par Jean Jacques Ndola.

La suite se passe de commentaires. Pape Gueye, d'une frappe venue d'ailleurs brise définitivement le rêve marocain en battant Yassine Bonou, qui était jusque là imparable. L'action est splendide, initiée par un pressing exercé par Sadio Mané suivi d'une talonnade à la Madjer pour l'inexorable Idrissa Gana Gueye qui servira un caviar de passe au joueur de Villareal (Liga).

Une blessure invisible mais profonde

Le Maroc était à un tir d'un sacre attendu depuis un demi-siècle. 1976-2026, une éternité pour un pays qui possède tout, un peuple passionné, des moyens importants, des infrastructures comparables à celles de l'Europe. Le Maroc c'est presque le Qatar de l'Afrique. Le sport y est devenu un soft-power. Rien qu'en 2022, il a abrité plus d'une soixantaine de matches des équipes en Afrique au Sud du Sahara, homologués.

Cette CAN, tout un peuple en rêvait. Toute une génération. Toute une équipe voulait mettre un terme. Cette longue, très longue attente du sacre. Hélas, des Lions du Sénégal qui ont toujours faim, ont brisé le rêve d'un tout un peuple. Le Sénégal conserve sa couronne et grave un peu plus son nom dans l'histoire du football africain, avec deux étoiles désormais solidement cousues sur son maillot.