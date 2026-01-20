Sénégal: « Vous aviez à coeur de ramener cette coupe et vous l'avez fait de manière héroïque »

20 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli les Lions du Sénégal à l'aéroport international Blaise Diagne, dans la nuit de lundi à mardi, au retour de leur sacre continental.

S'adressant aux double champions d'Afrique, le chef de l'État a salué une victoire acquise avec panache et responsabilité. « Vous aviez à coeur de ramener cette coupe et vous l'avez fait de manière héroïque, en produisant du beau jeu, dans le fair-play et avec un comportement exemplaire, sur et en dehors du terrain. Sachez que cette victoire appartient à tout le peuple sénégalais », a-t-il déclaré.

Après cet accueil officiel, les Lions retrouveront de nouveau le président de la République ce mercredi, à l'issue de la grande parade prévue dans les rues de Dakar, point d'orgue des célébrations en l'honneur des champions d'Afrique 2025.

