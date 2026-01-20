Sénégal: Parade des Lions - Une cérémonie officielle placée sous le sceau de l'unité et de la cohésion nationale

Le 20 janvier 2026 restera gravé à jamais dans l’histoire du Sénégal. Sacrés Champions d’Afrique lors de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, les Lions de la Teranga ont été accueillis avec les honneurs au Palais de la République, lors d’une cérémonie officielle d’une forte portée symbolique. Bien plus qu’une simple réception, l’événement s’est imposé comme un moment de communion nationale, illustrant l’unité, la fierté et la cohésion sociale d’un peuple rassemblé autour de ses héros.

Ce nouveau sacre continental a offert au Sénégal une occasion rare de célébrer dans la joie et la ferveur populaire. Toutes les composantes de la Nation étaient présentes : responsables politiques, acteurs culturels, leaders religieux, figures du monde économique et sportif. Le pays tout entier, sans distinction, s’est tenu d’un seul bloc derrière ses Lions. La cérémonie, chargée d’émotions, s’est déroulée sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, en présence du Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, du Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que des membres du Gouvernement.

Prenant la parole, le Chef de l’État a salué un parcours qu’il a qualifié d’« exigeant, âpre et héroïque », rendant hommage à un groupe uni, discipliné et résilient. Il a souligné la capacité des Lions à surmonter les moments de doute et la pression des grandes compétitions, face à des adversaires de très haut niveau. Pour le Président de la République, cette victoire dépasse largement le cadre sportif : elle constitue un symbole puissant de fierté nationale et de cohésion sociale, aussi bien pour les Sénégalais de l’intérieur que pour ceux de la diaspora.

Insistant sur la dimension collective du succès, le Chef de l’État a félicité l’ensemble des joueurs, mettant en avant leur sens du sacrifice et leur capacité à placer l’intérêt du groupe au-dessus des ambitions individuelles. Cette discipline et cette solidarité, a-t-il souligné, font de ce sacre un véritable repère pour la jeunesse sénégalaise, à qui les Lions ont démontré que les objectifs les plus ambitieux sont atteignables lorsque l’on avance ensemble. Un hommage particulier a été rendu à Sadio Mané, salué pour son leadership exemplaire, son sens des responsabilités et son rôle moteur tout au long de la compétition, incarnant l’esprit et les valeurs de la Tanière.

Moment solennel de la cérémonie, le capitaine Kalidou Koulibaly a présenté le trophée continental au Président de la République avant de prononcer un discours poignant au nom de toute l’équipe. Rappelant l’identité profonde du pays, il a déclaré avec force : « Nous sommes le Sénégal. Un peuple debout. Un peuple brave, courageux, solidaire et résilient ». Il a souligné que cette victoire, fruit d’« une volonté collective, d’une méthode de travail rigoureuse et d’un engagement total pour notre drapeau national », appartient à tout le peuple sénégalais. Reconnaissant envers les supporters, il a salué « les prières, les bénédictions, mais surtout cette force » qui a porté les Lions tout au long du tournoi.

Le capitaine des Lions a également rendu hommage au sélectionneur et à l’encadrement technique, affirmant : « Coach, tu es notre boussole, notre premier leader », avant de remercier la Fédération sénégalaise de football, le Gouvernement et les autorités étatiques. S’adressant enfin à ses coéquipiers, il a exprimé une immense fierté, qualifiant les Lions de « véritables champions, couronnés d’or et porteurs des vertus de notre peuple », et promettant d’aller conquérir d’autres trophées, avant de conclure par un vibrant « Vive le Sénégal ! ».

En reconnaissance de cet exploit historique, le Président de la République a élevé les joueurs au rang de Commandeur de l’Ordre national du Mérite. Des récompenses substantielles ont également été accordées : chaque Lion a reçu une prime individuelle de 75 millions de francs CFA ainsi qu’un lotissement de 1 500 mètres carrés sur la Petite-Côte. Les membres de la délégation technique et administrative ont bénéficié de 50 millions de francs CFA et de 1 000 mètres carrés, tandis qu’un troisième groupe a reçu 20 millions de francs CFA et 500 mètres carrés. La délégation ministérielle, quant à elle, s’est vue attribuer une enveloppe globale de 350 millions de francs CFA.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance festive et culturelle, sublimée par une prestation exceptionnelle de la légende Youssou Ndour, venue rappeler que le sport, la culture et l’identité nationale forment un tout indissociable. En ce jour historique, le Sénégal a célébré bien plus qu’un trophée : il a célébré son unité, sa résilience et l’espoir porté par les Lions de la Teranga, véritables porte-étendards de la Nation.