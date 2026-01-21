Cote d'Ivoire: Reconduction à la tête du gouvernement - Les premiers mots du nouveau 1er ministre Beugré Mambé

Reconduit à la tête du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a exprimé, mercredi 21 janvier 2026, sa profonde gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée placée en sa personne.

Dans une déclaration, le Chef du gouvernement a indiqué accueillir cet appel à poursuivre la mission au service de la Nation « avec honneur et humilité », réaffirmant son engagement total à travailler sous la conduite du Tout-Puissant pour le bien-être des populations ivoiriennes. Robert Beugré Mambé a rappelé que la feuille de route du gouvernement demeure claire : accélérer les chantiers structurants, consolider les acquis engrangés ces dernières années et améliorer durablement le quotidien des Ivoiriens. Il a souligné que l'action gouvernementale continuera de s'inscrire dans la vision d'un développement inclusif, équilibré et porteur d'espérance, en droite ligne de l'ambition de bâtir une Grande Côte d'Ivoire. « Mon engagement au travail demeure total », a-t-il assuré, réaffirmant sa détermination à conduire l'action publique avec responsabilité, loyauté et rigueur, dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de maintenir une gouvernance axée sur les résultats, la proximité avec les populations et la poursuite des réformes structurelles engagées. Il s'est engagé à oeuvrer, aux côtés de l'ensemble des membres du gouvernement, pour le bonheur des populations et le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale.

Sa déclaration s'est achevée par une invocation solennelle : « Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ! », marquant ainsi la continuité de l'action gouvernementale sous le sceau de la foi, de la responsabilité et du service public. Pour rappel, il avait déjà été nommé Premier ministre le 16 octobre 2023 par Alassane Ouattara. Le 7 janvier dernier, à l'issue d'un Conseil des ministres, Robert Beugré Mambé avait présenté sa démission ainsi que celle de l'ensemble de son gouvernement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn