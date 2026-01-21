Cote d'Ivoire: Robert Beugré Mambé reconduit au poste de Premier ministre

Page facebook officielle Dr Beugré Mambé
Le Président de la République, Alassane Ouattara et le nouveau premier ministre, Robert Beugré Mambé
21 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le mercredi 21 janvier 2026, à la nomination de Robert Beugré Mambé, au poste de Premier ministre, selon le communiqué lu à la télévision nationale par la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré-Koné.

Dans la foulée, le Chef de l'Etat a demandé à l'actuel locataire de la Primature de lui proposer un gouvernement dans les meilleurs délais.

Robert Beugré Mambé a été nommé pour la première fois, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, le 16 octobre 2023. Il a formé son premier gouvernement composé de 33 ministres le 17 octobre 2023.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.