Cote d'Ivoire: Robert Beugré Mambé reconduit au poste de Premier ministre

Le Président de la République, Alassane Ouattara et le nouveau premier ministre, Robert Beugré Mambé

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le mercredi 21 janvier 2026, à la nomination de Robert Beugré Mambé, au poste de Premier ministre, selon le communiqué lu à la télévision nationale par la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré-Koné.

Dans la foulée, le Chef de l'Etat a demandé à l'actuel locataire de la Primature de lui proposer un gouvernement dans les meilleurs délais.

Robert Beugré Mambé a été nommé pour la première fois, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, le 16 octobre 2023. Il a formé son premier gouvernement composé de 33 ministres le 17 octobre 2023.