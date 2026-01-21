Cote d'Ivoire: Robert Beugré Mambé reconduit au poste de Premier ministre

Le Président de la République, Alassane Ouattara et le nouveau premier ministre, Robert Beugré Mambé

Robert Beugré Mambé a été reconduit au poste de Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire ce mercredi 21 janvier, à l’issue d’un décret présidentiel. Cette décision marque le renouvellement de la confiance du président Alassane Ouattara envers celui qui demeure l’une des figures centrales de l’exécutif ivoirien.

Pour rappel, Robert Beugré Mambé avait présenté, le 7 janvier dernier, sa démission ainsi que celle de l’ensemble du gouvernement, conformément aux usages institutionnels.

Proche collaborateur du chef de l’État, le Premier ministre est largement perçu comme un homme de confiance, reconnu pour sa capacité à gérer des dossiers sensibles dans des contextes complexes. Selon l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), cette relation de confiance s’est consolidée avec sa nomination à la tête du gouvernement, où il est chargé de coordonner l’action gouvernementale et d’accélérer la mise en œuvre des priorités présidentielles.

En fonction depuis le 16 octobre 2023, Robert Beugré Mambé incarne un style de gouvernance axé sur la discrétion et l’efficacité. Toujours selon la même source, il privilégie un mode d’action caractérisé par peu de déclarations publiques, un suivi rigoureux des dossiers et une attention particulière portée à l’exécution des politiques publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son approche repose sur la concertation, l’efficacité administrative et la recherche de résultats mesurables, dans un contexte régional et international marqué par de nombreuses incertitudes. Discret mais influent, il apparaît comme un homme de continuité, dont l’action s’inscrit dans la durée.

Le parcours de Robert Beugré Mambé illustre celui d’un technocrate devenu un acteur politique majeur, attaché aux principes de stabilité, de discipline et de travail comme fondements du développement. Dans une déclaration relayée par la presse ivoirienne, il a réaffirmé que l’action gouvernementale continuerait de s’inscrire dans une vision de développement inclusif et équilibré, en cohérence avec l’ambition de bâtir une « Grande Côte d’Ivoire ».

« Mon engagement au travail demeure total », a-t-il assuré, soulignant sa détermination à conduire l’action publique avec responsabilité, loyauté et rigueur, dans l’intérêt supérieur de la Nation.