Afrique: Suite finale CAN 2025 - La CNDH invite les acteurs du sport à éviter tout propos haineux

Dakar — La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) invite les acteurs du port et les usagers des réseaux sociaux à éviter "toute forme de propos haineux, de stigmatisation ou d'incitation à la division", en lien avec la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, remportée par le Sénégal aux dépens du Maroc, pays organisateur de cette compétition.

"La CNDH invite toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs du sport et les usagers des réseaux sociaux, à faire preuve de responsabilité et de retenue, en évitant toute forme de propos haineux, de stigmatisation ou d'incitation à la division", écrit cette organisation dans un communiqué parvenu à l'APS.

La Commission nationale des droits de l'homme a fait observer que la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc a suscité des réactions pas toujours appropriées au sein des opinions publiques des deux pays, rappelant que le sport doit rester une activité "saine et respectueuse".

"Au-delà du résultat sportif, la CNDH tient à rappeler que le sport, y compris le football, constitue un puissant vecteur de rassemblement, de dialogue entre les peuples et de fraternité", peut-on lire dans ce document.

La CNDH note, à ce sujet, que "le football doit rester un espace de fair-play, de respect mutuel et de célébration des valeurs positives communes".

Elle estime que les liens historiques et fraternels, que le Sénégal entretient avec le Maroc, fondés "sur le sang, l'alliance, la foi", ne devraient pas être altérés par "l'émotion passagère liée à une compétition sportive, quelle qu'en soit l'issue".

"Fidèle à sa mission de promotion de la paix, de la cohésion et du respect de la dignité humaine, la CNDH rappelle que le sport doit unir les peuples, renforcer les liens d'amitié et de fraternité et contribuer à la construction d'une Afrique unie et solidaire conformément aux aspirations de nos peuples", a conclu le texte.