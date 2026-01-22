Afrique: Sénégal/Maroc - Ousmane Sonko appelle à l'apaisement et à la consolidation des relations bilatérales

Dans un post sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a annoncé avoir eu un long entretien avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, dans un contexte marqué par des tensions liées à des incidents survenus en marge e la finale de la coupe d'Afrique des nations à Rabat. Les deux chefs de gouvernement ont réaffirmé leur volonté commune de préserver et de renforcer les relations historiques et fraternelles entre le Sénégal et le Royaume du Maroc.

Selon le chef du gouvernement sénégalais, cet échange s'est tenu sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de dialogue, afin de consolider les liens séculaires et profonds qui unissent les deux pays.

Face aux informations circulant sur l'interpellation de supporters sénégalais à Rabat, le gouvernement du Sénégal a indiqué suivre attentivement la situation, en collaboration avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées, ainsi qu'avec les autorités marocaines. I

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

l a, par ailleurs, appelé à la prudence face à la prolifération de communications jugées trompeuses, notamment sur les réseaux sociaux et dans certains médias, dénonçant une large part de désinformation.

Ousmane Sonko a invité les citoyens des deux pays, ainsi que les amis du Sénégal et du Maroc, à dépassionner cet épisode, soulignant qu'il ne saurait dépasser le cadre strictement sportif. « Les défis communs sont autrement plus importants », a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité de préserver la qualité des relations bilatérales.

Dans cette dynamique, les deux Premiers ministres se sont réjouis de la tenue prochaine, du 26 au 28 janvier à Rabat, de la 15e session de la Grande Commission mixte entre le Sénégal et le Maroc.

Cette rencontre de haut niveau, placée sous la présidence effective des deux chefs de gouvernement, marque la reprise d'un cadre de coopération bilatérale qui ne s'était plus réuni depuis 2013 à Dakar. Sa tenue avait été convenue d'un commun accord à la fin du mois de décembre 2025.