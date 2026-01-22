Afrique: Tensions après la CAN - Dakar et Rabat appellent au calme

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé s'être « longuement entretenu » avec son homologue du Royaume du Maroc, Aziz Akhannouch, dans un contexte marqué par des tensions autour d'événements sportifs récents.

« Nous avons convenu, ensemble, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de continuer à oeuvrer, dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays », a déclaré le Chef du Gouvernement.

Dans un post sur Facebook, le chef du gouvernement du Sénégal a indiqué qu'il « suit attentivement, avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées et les autorités marocaines, la situation des supporters interpellés à Rabat ainsi que celle des compatriotes vivant au Maroc ».

Il appelle dans le même temps, « à la prudence face aux flux de communications, singulièrement dans les réseaux sociaux et certains médias, qui relèvent, pour la plupart, de la désinformation ».

Ousmane Sonko a ainsi invité « nos compatriotes respectifs et tous les amis » à « dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif ». « Nos défis communs sont autrement plus importants », a-t-il souligné.

Les deux Premiers ministres se sont, par ailleurs, « réciproquement réjouis de la tenue, du 26 au 28 janvier courant à Rabat, de la 15e session de la Grande Commission mixte entre les deux États, sous la présidence effective des deux Premiers ministres ». Un rendez-vous bilatéral majeur, dont « la date avait été programmée de commun accord à la fin du mois de décembre 2025 » et qui ne s'était plus tenu depuis 2013, année de sa dernière session organisée à Dakar.