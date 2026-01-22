Afrique: Après la finale Sénégal-Maroc - Le CORED appelle les médias à la prudence face à la désinformation

À la suite de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc, le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) appelle les journalistes et les professionnels des médias à faire preuve de prudence et de professionnalisme dans le traitement de l'information.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 21 janvier 2026, l'organe d'autorégulation des médias déplore la circulation massive de fausses informations, de photos et de vidéos de diverses natures, notamment sur les réseaux sociaux, au lendemain de cette rencontre très suivie. Selon le CORED, ces contenus viraux, souvent non vérifiés, contribuent à alimenter des tensions susceptibles d'envenimer les relations entre le Sénégal et le Maroc, deux pays liés par une longue tradition de coopération et d'amitié.

Face à cette situation, le CORED exhorte les médias à ne pas se faire l'écho de rumeurs ou d'informations non fondées. Il rappelle que la diffusion de l'information n'est jamais neutre et qu'elle engage la responsabilité professionnelle et sociale des journalistes. À ce titre, l'institution insiste sur la nécessité de vérifier et recouper systématiquement toute information avant sa publication ou son partage, en particulier dans un contexte marqué par la viralité des contenus générés ou amplifiés par l'intelligence artificielle.