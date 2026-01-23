Afrique: Sécurité des voyageurs - Madagascar parmi les pays les plus sûrs du continent

Madagascar figure parmi les pays africains considérés comme les plus sûrs pour les voyageurs en 2026, selon un classement publié par Business Insider Africa. La Grande Île apparaît dans le top 10 des destinations africaines les mieux notées en matière de sécurité, sur la base d'indicateurs internationaux reconnus.

D'après cet article, publié le 12 janvier 2026, le classement s'appuie principalement sur le Global Peace Index (GPI) de l'Institute for Economics and Peace, ainsi que sur d'autres indices d'évaluation des risques pour les voyageurs. Ces outils mesurent notamment la stabilité politique, la sécurité intérieure, l'absence de conflits armés et les niveaux de criminalité.

Le classement est dominé par l'île Maurice, suivie du Botswana et de la Zambie. Madagascar figure parmi les pays classés entre la 4e et la 10e place, aux côtés de la Gambie, de la Sierra Leone, du Ghana, du Sénégal et du Liberia. Une performance notable pour la Grande Île dans un contexte continental parfois marqué par des tensions sécuritaires.

Selon Business Insider Africa, « les pays retenus présentent un environnement globalement stable, sans conflits armés majeurs, et offrent des conditions de séjour relativement sûres pour les visiteurs étrangers ». Madagascar est cité comme un pays où « les risques existent, mais restent localisés et non généralisés ».

Le Global Peace Index, qui classe environ 163 pays dans le monde, repose sur 23 indicateurs couvrant la paix sociale, les conflits internes et externes, ainsi que le degré de militarisation. Un score faible indique un pays plus pacifique. Dans ce cadre, Madagascar se distingue par « l'absence de guerre civile, une stabilité sécuritaire globale et un faible niveau d'implication dans des conflits régionaux ».

Pour l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), ce classement constitue « un signal positif pour la confiance des voyageurs et des opérateurs touristiques». L'organisme souligne que « les principales zones touristiques du pays sont jugées relativement sûres, avec des dispositifs de sécurité adaptés aux visiteurs».

Riche d'une biodiversité unique, de paysages variés et d'un patrimoine culturel reconnu, Madagascar entend s'appuyer sur cette reconnaissance pour renforcer son attractivité. « La sécurité est un facteur clé dans le choix des destinations. Ce classement contribue à améliorer l'image du pays», estime l'ONTM.