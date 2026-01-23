Afrique: Madagascar - Dans le top 10 des destinations les plus sûres du continent pour 2026

Les touristes venant des quatre coins du monde peuvent voyager en toute sécurité à Madagascar. La Grande Île figure en effet dans le top 10 des destinations les plus sûres d'Afrique, selon une étude récente publiée par Business Insider Africa. Ce classement concerne aussi bien les touristes de loisirs et les aventuriers que les voyageurs d'affaires souhaitant planifier leurs déplacements cette année.

Madagascar occupe plus précisément la sixième place, grâce à ses performances à l'Indice mondial de la paix et à l'Indice des pays les plus sûrs, avec des scores respectifs de 1,895 et 49. Ces indicateurs permettent d'évaluer le niveau global de sûreté d'un pays ainsi que les conditions générales de voyage et de séjour. La Grande Île devance ainsi plusieurs destinations africaines reconnues, telles que le Ghana, la Zambie ou encore le Sénégal.

Diversification de l'offre. Ce nouveau classement confirme l'attractivité de la destination Madagascar et renforce son positionnement sur la scène touristique internationale. Le pays se distingue notamment par sa biodiversité exceptionnelle, la richesse de ses cultures et l'authenticité de l'accueil de sa population.

Parallèlement, Madagascar poursuit la diversification de son offre touristique. Les visiteurs peuvent s'adonner à de nombreuses activités, allant de la découverte de ses sanctuaires naturels au trekking et à la randonnée, sans omettre la pêche sportive, la plongée sous-marine ou encore l'observation des baleines. D'autres produits à forte valeur ajoutée, tels que l'écotourisme, le birdwatching, l'immersion culturelle et le tourisme communautaire, viennent enrichir l'expérience des voyageurs. Enfin, la fidélité des touristes qui choisissent de revenir à Madagascar témoigne de la confiance accordée à la destination, perçue comme un lieu où il est possible de voyager et de séjourner en toute quiétude.