Tunisie: Le président Saïed - Nécessité impérieuse de venir en aide aux sinistrés des récentes inondations

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, vendredi, après-midi, 23 janvier courant, au palais de Carthage, une réunion à laquelle ont pris part, notamment, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri et le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar.

Cité dans un communiqué, le chef de l'Etat a souligné que l'objectif de cette réunion est d'examiner les lacunes et les insuffisances qui se sont accumulées au fil des décennies, appelant à ce propos à la nécessité de les remédier en urgence et d'oeuvrer à trouver des solutions immédiates, notamment, à travers le curage des canaux d'assainissement et des oueds.

Il a également mis l'accent sur l'importance majeure de l'anticipation et d'étroite coordination entre les différentes parties intervenantes, saluant dans ce contexte les efforts incommensurables déployés par les parties concernées ainsi que l'élan de solidarité et d'entraide exprimé par les citoyens tunisiens en cette rude épreuve nationale.

Tout en exprimant ses vives et sincères condoléances aux familles des victimes des récentes inondations, le président de la République a mis l'accent sur l'impératif d'engager une action immédiate et concrète pour venir en aide aux personnes touchées par cette catastrophe naturelle dans les différentes régions du pays.

Il a également rendu hommage au peuple tunisien pour sa conscience élevée et l'élan de solidarité dont il a fait preuve lorsque les citoyens se sont mobilisés de leur propre volonté pour nettoyer les traces de boue et repeindre les murs, offrant ainsi un exemple de solidarité « historique » entre les différentes franges de la société tunisienne.

Au terme de la réunion, le président Saïed a souligné que le devoir incombe de pas se contenter de publier des communiqués mais plutôt d'oeuvrer en urgence à décréter des mesures concrètes et effectives permettant d'aller de l'avant sur la voie de la libération nationale, promettant à ce titre de démanteler les réseaux de désinformation et de corruption, de demander des comptes aux fauteurs du peuple tunisien et d'oeuvrer à concrétiser les revendications légitimes longtemps prônées par le peuple tunisien depuis le 17 décembre 2010.

Y ont été également présents, le secrétaire d'État à la Sécurité nationale, Sofiène Belsadok, les membres du Conseil supérieur des armées, les directeurs généraux de la sûreté nationale et de la Garde nationale, le directeur général de l'Office national de la protection civile (ONPC), le directeur général de l'Institut national de météorologie (INM), Ahmed Hammem, et le chef des scouts tunisiens, Mohamed Ali Khiari.