Tunisie: Le président Saïed inspecte les dégâts des inondations à Bhar Lazreg et Sidi Bou Saïd

Tunis — Le président de la République Kaïs Saïed, a effectué, mercredi en fin d'après-midi, une visite dans la zone de "Bhar Lazreg" à La Marsa (banlieue nord de la capitale), afin de constater les dégâts causés par les récentes inondations.

Le chef de l'État a écouté les préoccupations des habitants de la région, qui ont porté notamment sur l'amélioration des infrastructures et la réhabilitation des routes endommagées à la suite des perturbations climatiques et des fortes pluies enregistrées ces derniers temps.

Le président de la République s'est rendu dans les quartiers les plus touchés par les inondations, à savoir le quartier "Salama", a constaté une journaliste de la TAP.

Il a rencontré des riverains qui ont réclamé des solutions pour le curage des canalisations et l'évacuation des eaux pluviales.

Le chef de l'État était accompagné du gouverneur de Tunis et de la déléguée de La Marsa.

Lors de sa visite d'inspection à la ville de Sidi Bou Saïd, le président de la République a pris connaissance de la situation de plusieurs commerces ayant subi des dégâts à la suite des fortes pluies.

Il a été à l'écoute des préoccupations des commerçants, notamment celles liées à la nécessité de trouver des solutions pour assurer l'acheminement des bus touristiques vers leurs locaux, afin de garantir la continuité de leurs moyens de subsistance.

Le chef de l'État a également inspecté l'état de plusieurs habitations endommagées par les fortes pluies et les crues.

Depuis le 19 janvier courant, la Tunisie connaît de fortes perturbations météorologiques ayant provoqué des inondations dans plusieurs régions, en raison de précipitations abondantes sur de courtes périodes.

Ces inondations ont entraîné la submersion de certains quartiers et axes routiers, notamment dans les zones basses, perturbant la circulation et provoquant des coupures temporaires d'électricité et d'eau dans certaines régions.