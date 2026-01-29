Afrique: Le Sénégal lourdement sanctionné, le Maroc épinglé, la CAF sévit après la finale tendue de la CAN

Plus d'une semaine après la finale mouvementée de la CAN 2025 remportée par le Sénégal (1-0 a.p.), la Confédération africaine de football (CAF) a fini de statuer sur les incidents qui ont émaillé la rencontre. La commission de discipline de l'instance a ainsi infligé de lourdes sanctions, principalement aux vainqueurs sénégalais, avec une suspension de 5 matchs de la CAF pour le sélectionneur Pape Thiaw et les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Mais le Maroc, pays hôte, n'a pas été épargné non plus.

Le Sénégal s'était assuré d'avoir préparé un « dossier béton » pour sa défense, mais il n'a visiblement pas tenu face à la rigueur de la commission de discipline de la CAF. Celle-ci a été très sévère dans ses sanctions, infligeant une suspension de 5 matchs au sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, assortie d'une amende de 100 000 dollars. Celui-ci paie sa décision d'avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain après le penalty sifflé en faveur des Marocains lors de la finale remportée devant les Lions de l'Atlas. Malgré son rétropédalage quelques minutes plus tard et ses excuses après le match, le sélectionneur des Lions, dont le contrat prend fin officiellement le 28 février, n'a pas bénéficié de la mansuétude de la CAF. La CAF lui reproche « un comportement antisportif qui porte atteinte à l'image du football ».

Cette mise à l'écart de son entraîneur national constitue évidemment une mauvaise nouvelle pour le Sénégal, mais elle ne concernera pas la prochaine Coupe du monde à laquelle participeront les Lions de Téranga.

Le Sénégal devra également se passer de deux de ses joueurs offensifs dans les matchs de la CAF: Ilimane Ndiaye et Ismaïla Sarr écopant de deux matchs de suspension. Le premier pour avoir traité l'arbitre de « corrompu », comme on le voit sur les vidéos, le second pour « son comportement antisportif envers l'arbitre ». Par ailleurs, la fédération devra payer une amende de 15 000 dollars « pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements ».

La Fédération sénégalaise, dont le président Abdoulaye Fall s'est montré virulent à l'égard de la CAF, a aussi été épinglée : elle devra s'acquitter d'une autre amende de 300 000 dollars.

La commission de discipline a également pris des sanctions à l'encontre du groupe de supporters sénégalais « 12e Gaindé », et c'est la Fédération qui devra s'acquitter d'une dernière amende de 300 000 dollars pour « le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l'image du football ». Pour rappel, 17 supporters sénégalais sont toujours détenus au Maroc, en attente de jugement pour actes de hooliganisme.

Le Maroc pas épargné

Du côté marocain, la CAF n'a pas été tendre non plus, même si les Lions de l'Atlas s'en sortent beaucoup mieux que les Sénégalais. La Fédération marocaine a ainsi écopé de plusieurs amendes qui cumulent à 315 000 dollars, principalement pour le comportement des ramasseurs de balles, l'envahissement de la zone de VAR et l'usage de lasers par les supporters.

La CAF a tenu à juger également la rocambolesque « affaire des serviettes ». Pour leur participation active ou passive dans la disparition des serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy, les joueurs marocains Achraf Hakimi et Ismael Saibari ont pris respectivement deux matchs de suspension dont un avec sursis et trois matchs de suspension pour comportement antisportif. Ce dernier a reçu en plus une amende 100 000 dollars.

La commission de discipline, présidée par le Sénégalais Ousmane Kane (momentanément écarté pour l'examen de cette affaire en raison de l'implication directe de son pays), s'est appuyée sur les rapports détaillés des arbitres, ceux des commissaires de match, ainsi que sur l'analyse des images vidéo. Les parties impliquées ont été entendues dans le cadre d'une procédure contradictoire, garantissant un droit de défense avant la délibération finale.

Les sanctions sont immédiatement exécutoires, même en cas d'appel.