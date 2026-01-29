Afrique: CAN 2025 - Le Maroc débouté de sa plainte et lourdement sanctionné par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a tranché de manière claire et définitive dans le dossier post-finale de la CAN 2025 : la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a été déboutée de sa plainte contre la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le pays hôte contestait la victoire des Lions du Sénégal, invoquant des violations présumées des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, dans une démarche visant clairement à contester le sacre sénégalais.

En effet l'article 82 dispose que : « si, pour n'importe quelle raison, une équipe (...) refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin règlementaire du rnatch sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours »

Après un examen approfondi de la requête adverse, le jury disciplinaire de la CAF présidé par la vice-présidence kenyane Jane Njeri Onyango, a jugé la plainte du Maroc non fondée, confirmant ainsi de manière définitive le résultat sportif de la finale et l'attribution du titre continental au Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il faut dire que la Fédération sénégalaise de football a brillamment organisé sa défense devant la CAF, s'appuyant sur les textes de l'instance qui mettent directement en cause la responsabilité du pays organisateur sur les incidents survenus lors de cette finale. Sous l'assistance Me Seydou Diagne, les fédéraux ont non seulement fait valoir des arguments solides tout en inversant les accusations contre la partie adverse.

Mais le revers ne s'arrête pas là pour la FRFM. La CAF a infligé de lourdes sanctions financièrement, traduisant la gravité des comportements observés lors de la finale. Ainsi Ismail Saibari a écopé de trois matchs de suspension et d'une amende de 100 000 dollars dans l'affaire dite des « serviettes » ; Achraf Hakimi suspendu deux matchs officiels, dont un avec sursis d'un an, pour comportement antisportif ;

Sur le plan collectif, la FRMF doit payer aussi 200 000 USD pour le comportement inapproprié des spectateurs, 100 000 USD pour l'envahissement de la zone VAR par des joueurs et membres du staff marocains, et 15 000 USD pour l'utilisation de lasers par ses supporters. Au total, la facture s'élève à 315 000 USD soit 172 millions FCFA à payer.

La décision du jury disciplinaire clôt ce feuilleton et confirme la victoire du Sénégal lors de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.