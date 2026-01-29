Afrique: Sanction CAF pour Pape Thiaw - Cinq matchs à purger, cap sur le Mondial 2026

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a écopé de cinq matchs de suspension et d'une amende de 100 000 USD (54 millions FCFA) suite aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025. La CAF a justifié cette sanction pour conduite antisportive, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du jeu.

Malgré la sévérité financière de ces mesures, les Sénégalais ont largement approuvé son geste, qu'ils considèrent comme une dénonciation courageuse d'une injustice flagrante. La sanction est limitée à l'échelle africaine et ne devrait pas l'empêcher de préparer sereinement le Sénégal pour la Coupe du monde 2026 aux Amériques. Pape Thiaw purgera probablement sa suspension lors des prochaines compétitions de la CAF, notamment les éliminatoires de la CAN 2027, organisées par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

En dépit de cette sanction, Pape Thiaw est entré dans l'histoire par la grande porte, devenant le premier - et sans doute le seul - entraîneur à remporter à la fois le CHAN et la CAN. Le CHAN ayant été supprimé par la CAF, cela renforce encore la portée de son exploit.