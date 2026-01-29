Niger: Des tirs et détonations d'origine inconnue entendus dans la nuit à l'aéroport de Niamey

L'aéroport international de Niamey a été le théâtre de violences tard mercredi soir. De fortes détonations et des tirs nourris ont été signalés cette nuit dans la zone. Le calme est revenu mais l'identité des assaillants n'est pas connue et aucun bilan n'est disponible pour l'instant.

Les échanges de tirs ont commencé peu après minuit dans la zone de l'aéroport Diori Hamani dans le sud-est de Niamey. C'est là que se trouve la Base 101 de l'armée de l'air nigérienne ainsi qu'une base de drones. C'est également dans cette zone qu'est entreposée une importante cargaison d'uranium dans l'attente d'être exportée.

C'est là encore que se trouve le quartier général de la Force unifiée antidjihadiste créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

La cause de l'échange de tirs de cette nuit n'est pas connue, pas plus que l'identité des assaillants, mais des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des traînées lumineuses dans le ciel, signe que défense antiaérienne est probablement entrée en action, peut-être contre une attaque de drones.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quoiqu'il en soit, les détonations ont provoqué la panique des passagers de l'aéroport. Certains ont fui les lieux à pied. Des vols ont dû être déroutés vers d'autres aéroports.

Le calme était revenu au bout d'une heure, mais aucun bilan n'est disponible ce jeudi matin.