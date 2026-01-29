Niger: Des tirs d'origine indéterminée ont retenti près de l'aéroport de Niamey

Des coups de feu et de fortes explosions ont été signalés dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier aux abords de l’aéroport international de Niamey, selon plusieurs témoignages de riverains. Les premières détonations ont été entendues peu après minuit, avant un retour progressif au calme environ deux heures plus tard, d’après les mêmes sources.

A noter que le Niger est confronté depuis plusieurs années à une insécurité persistante liée aux activités de groupes armés djihadistes. Le pays est dirigé par un régime militaire depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum lors du coup d’État du 26 juillet 2023. Le général Abdourahamane Tiani est à la tête des autorités de transition.

Situé à une dizaine de kilomètres du centre du pouvoir exécutif, l’aéroport international Diori Hamani constitue un site stratégique. Il accueille notamment une base de l’armée de l’air nigérienne, une installation de drones récemment mise en service, ainsi que le quartier général de la force conjointe formée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali dans le cadre de leur coopération sécuritaire contre les groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel central.

Par ailleurs, selon nos confrères du journal Le Monde Afrique, une cargaison importante d’uranium, ressource clé de l’économie nigérienne, y serait actuellement stockée dans l’attente de son exportation.

Pour l'instant, l'origine des tirs n'était pas clairement identifiée. Cependant, des images circulant sur les réseaux sociaux, prises par des habitants, révèlent des traînées lumineuses dans le ciel nocturne, ce qui pourrait indiquer le fonctionnement de systèmes de défense antiaérienne, peut-être face à une menace de drones. Il n'y avait aucun rapport sur les victimes ou les dommages matériels dans l'immédiat.

Bien que la situation paraisse stabilisée aux environs de 2 heures du matin, des appels de partisans du régime militaire ont été diffusés dans la capitale, incitant la population à se rassembler pour « défendre la nation ».