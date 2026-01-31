Afrique: Fela Kuti, premier artiste africain honoré d'un Grammy Lifetime Achievement Award

Une reconnaissance historique pour une légende africaine

Près de trente ans après sa disparition, Fela Anikulapo Kuti, surnommé le « roi de l'afrobeat », continue d'imposer son héritage musical au-delà des frontières africaines. La Recording Academy lui a décerné, à titre posthume, le Lifetime Achievement Award 2026, une distinction honorant les artistes dont la contribution a profondément marqué l'histoire de la musique.

Fondateur du mouvement afrobeat, Fela Kuti a fusionné les rythmes traditionnels africains avec le jazz, le funk et la soul, créant un son unique porteur de messages politiques et sociaux. Dans le Nigeria des années 1970 et 1980, sa musique devenait un instrument de résistance face aux régimes autoritaires, faisant de lui à la fois une icône artistique et un symbole de liberté.

Un pionnier de la révolution musicale africaine

Cette distinction fait de Fela Kuti le premier artiste africain à recevoir un Lifetime Achievement Award des Grammy Awards, rejoignant ainsi des légendes telles que Bob Marley, Aretha Franklin ou encore The Beatles.

Un symbole fort de l'universalité de son oeuvre et de la reconnaissance tardive mais méritée de l'Afrobeat comme patrimoine mondial.

Aujourd'hui, la musique de Fela inspire toujours une nouvelle génération d'artistes à travers le monde - de Burna Boy à Wizkid, en passant par Anderson .Paak et Beyoncé, qui ont tous puisé dans ses rythmes et son esprit révolutionnaire. Son message reste d'actualité : « Music is the weapon of the future. »