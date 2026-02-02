Afrique: Fela Kuti - Premier artiste africain à recevoir un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière

Avant la cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu, ce dimanche soir, à Los Angeles, on parle déjà de ce Grammy remis, dans la nuit de samedi à dimanche, à une légende africaine de la musique. Le roi de l'afrobeat, Fela Kuti - couronné, une nouvelle fois, à titre posthume, pour l'ensemble de son oeuvre - est le premier artiste africain qui obtient une telle distinction.

Fela Kuti se moquait des récompenses. C'est sa fille, Yeni, qui l'a dit à Al Jazeera, avant d'aller chercher ce Grammy d'honneur, avec sa famille, samedi soir, dans un Théâtre de Los Angeles, un Grammy qui arrive un peu tard, 29 ans après la mort du père de l'afrobeat.

La reconnaissance enfin, d'une oeuvre gigantesque et souvent jugée courageuse par l'Académie, de Zombie à Beasts of No Nation, mais c'est aussi le signe que les Grammys prêtent plus attention à la musique venue d'Afrique, comme l'a confié sur scène, son fils, Femi Kuti, filmé par Maïsha TV : « Merci d'avoir fait venir notre famille, ici. C'est tellement important pour nous. C'est tellement important pour l'Afrique. C'est tellement important pour la paix dans ce monde ».

En 2024, les Grammys ont créé la catégorie de la meilleure performance africaine. En 2025, l'album Zombie a été intronisé Hall of Fame de l'Académie. Alors, si Fela Kuti est le premier artiste africain à recevoir ce Grammy d'honneur aux côtés de Cher, Carlos Santana à Whitney Huston, il ne devrait pas être le dernier, et le prochain le recevra peut-être, lui, de son vivant.

Ce dimanche soir, entretemps, lors de la cérémonie officielle des Grammys à Los Angeles, les couleurs du continent seront portés par deux représentants, à savoir Burna Boy et Youssou N'Dour, tous deux nommés dans la catégorie Meilleur album de musiques du monde.