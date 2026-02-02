Afrique: CAN féminine 2026 - Le Maroc renonce à l'organisation à 44 jours du coup d'envoi !

La CAN féminine 2026 est prévue du 7 mars au 3 avril 2026. La compétition, qui devait se dérouler au Maroc, va changer de pays organisateur. Le Royaume chérifien a décidé de se retirer !

Coup de tonnerre pour le football africain. Alors que la CAN féminine 2026 doit être lancée dans 44 jours, le Maroc a décidé de ne plus organiser le tournoi. Peace Mabe, ministre déléguée des Sports, des Arts et de la Culture d'Afrique du Sud, a annoncé ce dimanche 1er février 2026 que son pays va hériter de l'organisation du tournoi. Ni la Confédération africaine de football (CAF) ni la Fédération royale marocaine de football (FRMF) n'avaient évoqué un possible retrait du Maroc. « Nous avons saisi une opportunité qui se présentait puisque nous avons les infrastructures et le soutien nécessaires. Quand le Maroc a dit "nous ne serons pas capables de l'organiser", nous avons dit "oui, l'Afrique du Sud est disponible, on va la prendre !" », a révélé la ministre sud-africaine au micro de SABC.

Le Maroc pourrait s'exposer à de lourdes sanctions de la part de la CAF, avec une lourde amende et une possible suspension des prochaines éditions.