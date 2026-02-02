Afrique: CAN féminine Maroc 2026 - L'Afrique du Sud clarifie sa position et renouvelle son soutien à la CAF

Le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, a tenu à clarifier la position de son pays concernant la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2026 (WAFCON), après des déclarations du vice-ministre ayant suscité des spéculations sur une éventuelle reprise de l'organisation par l'Afrique du Sud.

Aucune décision officielle de déplacement du tournoi

Dans son communiqué, le ministre a rappelé que le Maroc demeure l'hôte officiel de la prochaine édition de la WAFCON :

« À ce stade, aucune décision formelle n'a été prise pour déplacer le tournoi, et le Maroc reste l'hôte officiellement désigné de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Confédération Africaine de Football (CAF) n'a, selon lui, engagé aucune procédure visant à envisager un hôte alternatif, malgré des discussions internes sur la préparation du tournoi.

Un soutien éventuel, mais conditionné

Gayton McKenzie a expliqué que l'Afrique du Sud s'est dite prête à soutenir la CAF, si la situation l'exigeait :

« L'Afrique du Sud a exprimé sa volonté de soutenir la CAF, si nécessaire, dans le cas où des dispositions alternatives pour l'organisation de la WAFCON 2026 devaient être envisagées. »

Toutefois, il a insisté sur le fait que toute éventuelle candidature de repli serait soumise à des procédures rigoureuses :

« Toute organisation du tournoi par l'Afrique du Sud serait soumise aux processus établis par le gouvernement et la gouvernance footballistique, en partenariat avec la Fédération sud-africaine de football (SAFA) et d'autres parties prenantes. »

Ces procédures incluent notamment la confirmation officielle de la CAF, l'approbation gouvernementale, la sélection des villes hôtes, la disponibilité des infrastructures, et la mise en place des garanties nécessaires.

Une mise au point face aux interprétations hâtives

Le ministre a tenu à replacer les propos de son vice-ministre dans leur contexte :

« Les propos du Vice-Ministre reflètent l'engagement historique du gouvernement en faveur du football africain (...) Ils ne constituent ni une confirmation formelle ni une prise de responsabilité pour l'organisation du tournoi. »

Cette précision vise à dissiper toute confusion sur une éventuelle relocalisation déjà actée, alors que des discussions informelles circulent depuis plusieurs semaines dans les milieux du football africain.

Enfin, le ministre McKenzie a réaffirmé l'attachement de Pretoria à la coopération avec la CAF et son sens de la responsabilité institutionnelle :

« Le Département, en collaboration avec la SAFA et les parties prenantes, continuera d'échanger avec la CAF de manière structurée et responsable. Toute annonce supplémentaire ne sera faite qu'une fois que tous les processus requis auront été menés à terme. », précise le communiqué.