Madagascar: Cyclone tropical Fytia - Bilans provisoires, 18 districts touchés, trois décès et 28 368 sinistrés

Le cyclone tropical Fytia, qui a traversé Madagascar le 1er février 2026 à la mi-journée, continue de provoquer de lourdes conséquences humaines et matérielles dans plusieurs régions du pays. Alors que les opérations d'évaluation et d'assistance se poursuivent, les autorités alertent également sur un risque imminent d'inondation lié à la fragilisation de la digue de la rivière Sisaony dans la plaine d'Antananarivo.

Lourd. Selon les bilans provisoires établis à la suite du passage du cyclone Fytia, 17 districts répartis dans cinq régions : Boeny, Analamanga, Melaky, Sofia et Vakinankaratra, ont été durement touchés. Sur le plan humain, une personne a perdu la vie à Andohamandry, dans le district de Tana II, à la suite de l'effondrement d'une habitation. Une autre personne est toujours portée disparue après avoir été emportée par la rivière Mahamavo, dans la commune d'Ambalakida (district de Mahajanga II). Cinq personnes ont également été blessées, tandis qu'au total, 22 067 personnes, correspondant à 4 981 ménages, ont été recensées comme sinistrées. Parmi elles, 8 441 personnes ont été déplacées, dont plus de 7 000 accueillies dans 34 sites d'hébergement temporaire.

Importants. Le passage du cyclone a entraîné d'importants dégâts matériels : pas moins de 4 646 habitations ont été inondées, 104 cases endommagées et 813 cases totalement détruites. Les infrastructures scolaires ont également subi de lourds dommages, avec dix salles de classe partiellement décoiffées, onze partiellement détruites et trois complètement rasées, compromettant la reprise normale des activités scolaires dans certaines zones touchées.

Alerte rouge. Au-delà de ces dégâts, la situation hydrologique reste préoccupante dans la plaine d'Antananarivo. L'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (Apipa) a émis une alerte rouge signalant un risque imminent de rupture de la digue de la rivière Sisaony, rive droite, au niveau d'Ampahitrosy.

Le niveau de la Sisaony a connu une hausse rapide ces dernières 24 heures et devrait continuer à augmenter dans les prochaines heures. Les communes d'Ampahitrosy, Soalandy Ankadivoribe, Ampanefy, Soavina et Anosizato Andrefana sont particulièrement exposées à un risque d'inondation. Face à cette menace, les autorités appellent les populations concernées à la vigilance maximale et au strict respect des consignes de sécurité. Il convient de noter que le bilan du cyclone Fytia demeure encore évolutif. À suivre.