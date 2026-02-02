Madagascar: Trois morts et 28 000 sinistrés après le passage de Fytia

Les fortes pluies causées par le cyclone Fytia ont provoqué d'importants dégâts sur l'ensemble de Madagascar.

Selon le bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), trois personnes ont perdu la vie et près de 28 000 habitants ont été affectés, dont 8 484 ont dû être déplacés. Le cyclone, touchant la Grande Île à Soalala, dans le nord-ouest, a été accompagné de rafales allant jusqu'à 210 km/h.

Mahajanga a subi de fortes précipitations dès vendredi soir, tandis qu'Antananarivo a été particulièrement touchée par les inondations. Dans la capitale, une personne est décédée, ensevelie par l'effondrement de sa maison.

Les autorités locales restent mobilisées pour venir en aide aux sinistrés et prévenir tout risque sanitaire, alors que de nombreuses familles continuent de vivre dans des conditions précaires.