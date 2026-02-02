Soudan: Le Premier ministre s'informé des efforts déployés pour développer la compagnie aérienne nationale

1 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a été informé de la situation actuelle et des efforts en cours pour développer et moderniser la compagnie aérienne nationale, Sudan Airways.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, dans son bureaux à Khartoum, avec une délégation de (Sudan Airways), conduite par le directeur général de la compagnie, le capitaine Mazen Al-Awad.

Dans un communiqué de presse, le capitaine Al-Awad a expliqué que la réunion avait porté sur l'avenir de la compagnie aérienne nationale, ainsi que les efforts actuels d'amélioration et de développement.

Il a indiqué qu'une bonne nouvelle concernant la compagnie aérienne nationale était à venir et qu'elle réjouirait tous les Soudanais annonçant que (Sudan Airways) inaugurerait demain, dimanche, son premier vol intérieur entre Port-Soudan et Khartoum, disant que ce lancement marquerait le début de son expansion vers l'Europe et le reste du monde dans les prochains mois.

