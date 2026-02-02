Soudan: Dr. Kamil Idris - Le décollage d'un avion de Sudanair marque l'ouverture officielle de l'aéroport international de Khartoum

Reprise des vols intérieurs à l’aéroport international de Khartoum (Soudan) avec l’arrivée du premier vol de Sudanair

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, s'est rendu cet après-midi à Port-Soudan, capitale de l'État de la mer Rouge, à bord du transporteur national Sudan Airways (Sudanair).

Il a été vu à son départ de l'aéroport international de Khartoum par la ministre des Affaires du Conseil des ministres, Dr. Limiya Abdelghafar, ainsi que par plusieurs responsables de l'État.

Dans une déclaration à la presse avant le décollage, le Premier ministre s'est dit heureux de voyager à bord de Sudan Airways, soulignant que la compagnie est une institution historique fondée en 1946 et ayant commencé ses opérations effectives en 1947. Il a rappelé qu'elle figurait autrefois parmi les meilleures compagnies aériennes au monde, se classant au deuxième rang après British Airways en matière de qualité de service.

Dr. Kamil Idris a exprimé son optimisme quant au retour du transporteur national à un niveau supérieur à celui qu'il a connu. Il a également annoncé aux Soudanais que la célèbre ligne d'Heathrow est désormais détenue par Sudan Airways.

Il a affirmé que le décollage de cet avion de Sudan Airways constitue l'ouverture officielle de l'aéroport international de Khartoum, ajoutant que ce grand pays retrouvera sa place parmi les nations de premier plan.

Le Premier ministre a, par ailleurs, salué les citoyens voyageant à bord de l'avion de Sudan Airways.

À noter que l'aéroport international de Khartoum avait accueilli aujourd'hui son premier vol intérieur de Sudan Airways en provenance de Port-Soudan.