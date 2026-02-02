Afrique de l'Ouest: Gestion du fleuve Sénégal - L'OMVS mise sur des actions concertées et durables

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a pris part, les 30 et 31 janvier 2026 à Nouakchott, à la 78e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Cette rencontre de haut niveau a réuni les ministres des pays membres de l'Organisation, notamment la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.

Cette session, essentiellement budgétaire, a permis d'évaluer les actions menées par l'OMVS et de réaffirmer l'engagement commun des États membres en faveur d'une gestion inclusive, concertée et durable du fleuve Sénégal, ressource stratégique pour le développement économique et social de la sous-région.

Les travaux ont enregistré des avancées majeures, notamment dans la mobilisation des financements du projet de Gourbassi, avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Les ministres ont également acté la perspective du démarrage effectif, dès 2026, des activités de navigation sur le fleuve Sénégal, un projet structurant pour l'intégration régionale et la dynamisation des échanges. Par ailleurs, des financements ont été sécurisés pour la réalisation de microcentrales hydroélectriques en Guinée ainsi que pour le renforcement des capacités institutionnelles de l'OMVS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette session, les programmes d'activités et les budgets de l'exercice 2026 ont été adoptés. Le Conseil des ministres a, à cette occasion, appelé les États membres à honorer leurs engagements financiers afin d'assurer la mise en oeuvre effective des projets. Il a également été décidé d'organiser, en avril 2026, la cérémonie officielle de lancement des travaux de navigation sur le fleuve Sénégal, ainsi que le démarrage d'un audit technique, financier et social destiné à renforcer la gouvernance et l'impact des interventions de l'OMVS au bénéfice des populations riveraines.

En marge des travaux, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a tenu une séance de travail avec les ressortissants sénégalais exerçant au sein des organisations régionales liées à l'OMVS. Les échanges ont porté sur les enjeux opérationnels, les exigences de performance et les perspectives de renforcement de la contribution sénégalaise au sein de ces institutions. Le ministre a salué leur professionnalisme, leur sens des responsabilités et la qualité de la représentation qu'ils assurent pour le Sénégal.

Enfin, le ministre a exprimé sa gratitude au Gouvernement et au peuple mauritaniens pour l'accueil chaleureux et les excellentes conditions de travail offertes tout au long de cette rencontre, soulignant l'importance de la coopération et de la solidarité entre les pays membres de l'OMVS.