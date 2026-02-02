Afrique de l'Ouest: Fleuve Sénégal - Vers la pose de la première pierre des travaux du projet de navigation

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a demandé aux Etats membres, l'organisation en avril 2026, d'une cérémonie de pose de la première pierre des travaux du projet de navigation sur ce cours d'eau stratégique, a-t-on appris, dimanche, de source officielle.

"Le Conseil demande l'organisation, en avril 2026, d'une cérémonie de Haut niveau de pose de la première pierre des travaux de la navigation sur le Fleuve Sénégal", indique un communiqué final des travaux de sa 78ème Session ordinaire tenue à Nouakchott, les 30 et 31 janvier 2026, transmis à l'APS.

Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de Boubacar Diane, ministre de l'Eau et de l'Energie de la République du Mali, président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS.

Des ministres des autres Etats membres de l'organisation régionale, ont pris part, à cette session ordinaire parmi lesquels : Cheikh Tidiane Dièye (ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal), Mandjou Dioubaté (ambassadeur de la Guinée au Sénégal et en Mauritanie), Alassane Diallo (ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali) et Mohamed Ould Khaled (ministre de l'Energie et du Pétrole de la Mauritanie).

"Le Conseil a invité également les États membres à accélérer la finalisation de leurs engagements financiers et a engagé le Haut-Commissariat, en rapport avec la Société de gestion et d'exploitation de la navigation (SOGENAV), à explorer des mécanismes de financement complémentaires pour les phases ultérieures", ajoute le communiqué.

Clôturant la 78ème session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS, le malien Boubacar Diané, a indiqué que "le projet de navigation sur le fleuve Sénégal devrait connaître cette année le lancement de ses tout premiers travaux d'envergure dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de navigation rapide sur le fleuve, grâce à une dynamique volontariste".

"Il s'agit d'un début tout à fait réaliste et prometteur d'exécution des travaux centrés sur le dragage-balisage du fleuve et la réhabilitation des escales, qui permettra d'accélérer le démarrage et de réaliser les travaux tout en poursuivant la mobilisation des fonds", a-t-il salué.

L'officiel malien a précisé que "l'option du mode de réalisation de ce projet repose sur la mobilisation de moyens endogènes dans leur totalité", révélant que les Etats membres ont "choisi d'engager un financement de 35 milliards de francs CFA pour phaser la réalisation du projet".

"Cette approche a l'avantage, selon lui, d'optimiser et de diminuer le coût des ouvrages".

"Le phasage du projet sur plusieurs années devrait ainsi permettre le développement progressif de la navigation sur le fleuve mais aussi des opportunités de développement à travers l'agrandissement dans le temps des ports et escales", a encore dit M. Diané.

La navigation sur le fleuve Sénégal est un pilier central de l'OMVS, créée en 1972.