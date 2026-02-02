Soudan: Reprise des vols intérieurs à l'aéroport international de Khartoum avec l'arrivée du premier vol de Sudanair

Reprise des vols intérieurs à l’aéroport international de Khartoum (Soudan) avec l’arrivée du premier vol de Sudanair

L'aéroport international de Khartoum a accueilli aujourd'hui le premier vol intérieur après la libération de la capitale de la milice rebelle. Le vol, opéré par le transporteur national Sudanair, est arrivé en provenance de Port-Soudan.

Le Directeur de l'aéroport, M. Sir Al-Khateim Babiker Al-Tayeb, a déclaré que toutes les dispositions nécessaires avaient été prises pour accomplir les missions assignées, exprimant sa satisfaction quant à la reprise des opérations de l'aéroport de Khartoum, désormais capable d'accueillir simultanément jusqu'à quatre avions.

Il a ajouté que l'aéroport se dote progressivement de tous les équipements et dispositifs requis, notamment en matière de sûreté et de sécurité, soulignant que ce vol constitue un premier lancement et que cet accomplissement est le fruit de la volonté des travailleurs au service du Soudan.

Il a estimé que la reprise du transport aérien intérieur représente, sans aucun doute, une étape vers l'ouverture internationale.

De son côté, le Directeur des opérations de la sécurité aéroportuaire, Dr. Mohamed Jaafar Hassan, a indiqué que les équipes avaient achevé toutes les préparations et étaient prêtes à aller en avant vers l'international, saluant les efforts des employés de l'aéroport et leur mobilisation exemplaire.

Il a également exprimé sa fierté face à cet événement historique majeur, qu'il a qualifié de victoire de la volonté de la nation soudanaise.

Dans une enquête menée par la SUNA, les passagers du vol de Sudanair ont fait part de leur immense satisfaction, affirmant que le voyage s'était déroulé dans la sécurité et la sérénité.

Ils ont considéré ce vol comme un retour à la vie et à l'ouverture sur le monde, formulant des voeux de paix et de sécurité pour le Soudan, et exprimant l'espoir de voir prochainement la reprise des vols internationaux.