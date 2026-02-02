Mali: Le tout nouveau patron du bureau américain des affaires africaines attendu à Bamako

1 Février 2026
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

Nommé à la tête du bureau des affaires africaines du département d'État américain le 6 janvier dernier, Nick Checker sera en visite officielle au Mali lundi 2 février. Un déplacement destiné à redynamiser les relations entre Washington et Bamako mais aussi Niamey et Ouagadougou, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Présenté comme le nouveau « Monsieur Sahel » des États-Unis, Nick Checker, qui a été nommé à la tête du bureau des affaires africaines du département d'État le 6 janvier, se rendra en visite officielle à Bamako lundi 2 février. Son objectif ? Établir de nouvelles relations avec les juntes militaires au pouvoir au Mali, mais aussi au Niger et au Burkina Faso.

À Bamako, Nick Checker rencontrera plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères mais aussi de la hiérarchie militaire et sécuritaire. Et si celui-ci est annoncé au Mali drapé dans des habits de diplomates, Washington ne fait pas mystère de son passé de fonctionnaire de la CIA, l'agence de renseignement la plus connue des États-Unis.

Redynamiser les relations avec le Mali, le Niger et le Burkina dans le cadre de la lutte antiterroriste

À travers ce déplacement, l'administration Trump entend notamment redynamiser ses relations avec les trois pays qui composent l'Alliance des États du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tel est, du moins, la lecture qui est faite à Bamako de la visite de Nick Checker, ce que confirme un diplomate américain qui précise que des échanges de renseignements et des opérations ponctuelles de lutte contre le terrorisme sont envisageables avec les trois pays.

Mais au Mali, l'émissaire américain n'omettra pas non plus de mettre sur la table les intérêts économiques américains dans la région.

