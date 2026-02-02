Sénégal: Le président Faye en visite officielle de deux jours au Congo

2 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination du Congo dans le cadre d'une visite officielle de deux jours, a-t-on appris de la présidence sénégalaise.

Cette visite vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, indique la même source dans un message rendu public sur le réseau social X.

Le Sénégal et la République du Congo avaient retenu de relancer leurs relations bilatérales en mettant en place des modalités de coopération efficaces, le 12 juin dernier, à l'occasion d'une visite à Dakar du Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso.

Les deux parties avaient alors souligné que leur coopération économique était bien en dessous du potentiel qu'offre la relation entre le Sénégal et le Congo.

Sur la base de ce constat, les deux pays avaient mis en place un comité ad hoc chargé de réfléchir sur les voies et moyens d'approfondir leur coopération.

