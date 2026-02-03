Afrique: Coopération - Plusieurs accords seront signés entre le Congo et le Sénégal

2 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Les présidents Denis Sassou N'Guesso et Bassirou Diomaye Faye ont passé en revue, lors d'un tête-à-tête le 2 février à Brazzaville, les domaines de coopération qui lient le Congo et le Sénégal. Ces domaines feront l'objet des accords qui seront signés entre les deux parties pendant la visite officielle du président sénégalais en terre congolaise.

Les deux chefs d'État ont par ailleurs fait le tour d'horizon des questions sécuritaires en Afrique notamment dans les zones de conflit telles que l'Est de la République Démocratique du Congo et le Soudan.

Les sujets qui seront au menu du 39ème sommet de l'Union africaine en ce mois de février à Addis-Abeba, en Ethiopie, ont également été évoqués par Denis Sassou N'Guesso et Bassirou Diomaye Faye. La visite officielle du président sénégalais qui vise à renforcer la coopération sur l'axe Brazzaville-Dakar s'achève le 3 février en début d'après-midi.

