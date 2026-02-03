Angola: Les investissements en Afrique au cœur de l'agenda du Président de la République à Dubaï

Dubaï — Le lancement d'une nouvelle initiative d'investissement en faveur du continent africain constitue l'un des temps forts de l'agenda du Président de la République d'Angola, João Lourenço, à l'occasion des travaux du Sommet mondial des gouvernements, qui s'ouvre ce mardi à Dubaï.

Selon le ministre des Relations extérieures, Téte António, il s'agit du Sommet mondial des investissements pour l'Afrique, dont la cérémonie de lancement sera conduite par le Chef de l'État angolais en sa qualité de Président en exercice de l'Union africaine (UA), avec la collaboration d'autres dirigeants africains, notamment ceux du Ghana, de la Tanzanie et du Mozambique.

S'exprimant devant la presse à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Téte António a souligné que cette initiative se veut une nouvelle plateforme répondant à la nécessité d'un changement de paradigme, visant à dépasser le modèle traditionnel de l'aide au développement pour privilégier résolument l'investissement.

Il a rappelé que, durant de nombreuses années, le continent africain a bénéficié de l'aide au développement, laquelle, a-t-il relevé, « n'a toutefois pas apporté les solutions escomptées ».

D'où, a-t-il expliqué, l'impératif d'un changement de paradigme. Cette nouvelle plateforme aura pour mission la mobilisation d'investissements en faveur du continent africain.

Selon le ministre, l'ambition des promoteurs de l'initiative est de la voir croître au point de faire clairement passer le message de l'Afrique selon lequel « ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'aide, mais d'investissement », afin de permettre au continent de tirer pleinement parti de son vaste potentiel.

À titre d'exemple, il a relevé que les discussions actuelles autour des minerais critiques conduisent naturellement à porter le regard vers le continent africain.

« Toutefois, a-t-il précisé, cela ne doit plus se faire selon les modèles des années 1940, 1950 ou 1960, où l'on se limitait à l'exportation de matières premières sans transformation locale, sans générer de développement pour le continent », a-t-il conclu.