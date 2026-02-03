Addis-Abeba — Devant la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a annoncé une prévision de croissance économique de 10,2 % pour l'année en cours, une performance qui positionne l'Éthiopie parmi les économies les plus dynamiques au monde, et ce en l'absence de ressources pétrolières.

Les membres de la Chambre des représentants du peuple ont interpellé le Premier ministre Abiy Ahmed mardi, à l'occasion d'une séance parlementaire ordinaire consacrée à l'examen du rapport de performance du gouvernement fédéral pour le premier semestre de l'exercice budgétaire éthiopien 2018.

Cette forte dynamique repose notamment sur une production agricole exceptionnelle, avec une récolte de 999 millions de quintaux réalisée en l'espace de six mois, représentant près de 80 % de l'objectif annuel.

Parallèlement, le gouvernement poursuit la mise en oeuvre de réformes et d'initiatives structurantes, allant de l'initiative « Empreinte verte » au renforcement des capacités technologiques et éducatives, dans le but d'édifier une économie fondée sur le savoir et de créer les conditions permettant aux jeunes générations de produire et de prospérer au niveau local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce rythme, l'Éthiopie est bien engagée non seulement à atteindre, mais à dépasser largement les objectifs fixés.