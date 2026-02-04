Dakar — La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, mardi, qu'elle interjetait appel des décisions du Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) à la suite des incidents ayant marqué la finale de la CAN 2025 perdue face au Sénégal (0-1).

"Considérant que les sanctions prononcées par la Commission de discipline ne sont pas proportionnelles à la gravité et à la dangerosité de ces faits, comme l'a d'ailleurs souligné la correspondance officielle adressée par le président de la Fédération royale marocaine de football à son homologue de la Confédération africaine de football, et soucieuse de préserver l'ensemble des droits que lui garantit la loi, la Fédération royale marocaine de football a décidé d'interjeter appel de ces décisions", lit-on dans le communiqué publié sur le site officiel de la FRMF.

La CAF a rendu publiques, mercredi soir, les décisions de son jury disciplinaire relatives aux incidents survenus lors de la finale de la CAN ayant opposé le Maroc, le pays hôte, au Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football (FSF), à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels, pour violations du code disciplinaire de la CAF.

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs officiels de la CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars américains, soit environ 66 millions de francs CFA. Les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont, pour leur part, écopé de deux matchs de suspension chacun.

La FSF a également été condamnée à payer une amende totale de 615 000 dollars US, soit environ 405,9 millions de francs CFA.

L'instance dirigeante du football sénégalais a annoncé, samedi, avoir notifié à la CAF, sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre.

Dans un communiqué la Fédération sénégalaise de football indique avoir officiellement "pris acte de cette décision après analyse" et avoir notifié à la CAF sa "renonciation aux voies de recours".

Selon la FSF, cette décision concerne également les sanctions disciplinaires individuelles visant le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que les deux joueurs concernés.

Elle a par ailleurs confirmé qu'elle "assumera l'entière responsabilité financière des amendes infligées à son association, à l'encadrement technique et aux joueurs concernés".

Tout en réaffirmant sa détermination à "défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football", la Fédération sénégalaise précise inscrire son action dans "le respect strict de ses obligations statutaires", oeuvrant à "la promotion des règlements de la CAF, à l'intégrité du jeu et au rayonnement du football africain".

Du côté marocain, le jury disciplinaire de la CAF a suspendu le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, pour deux matchs officiels CAF, dont un avec sursis pour une durée d'un an, pour comportement antisportif.

Le milieu de terrain marocain Ismaël Saibari a, quant à lui, été suspendu pour trois matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars US.

La FRMF a également écopé d'une amende globale de 315 000 dollars US, soit environ 207,9 millions de francs CFA.

La finale de la CAN a été marquée par de vives tensions. Tout est parti d'un penalty accordé au Maroc par l'arbitre, deux minutes après un but refusé au Sénégal. Cette décision avait conduit le sélectionneur sénégalais à demander à ses joueurs de regagner les vestiaires en signe de protestation.

L'équipe sénégalaise, emmenée par sa star Sadio Mané, a finalement accepté de reprendre la rencontre, qu'elle a remportée grâce à Pape Guèye, auteur de l'unique but du match.