Afrique: Incidents lors de la finale de la CAN - Le Maroc fait appel des sanctions de la CAF

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement annoncé son intention de contester les décisions rendues par le jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). En cause : des sanctions jugées trop clémentes face à la gravité des débordements survenus lors de la finale Sénégal-Maroc.

Le bras de fer entre la FRMF et les instances disciplinaires de la CAF franchit une nouvelle étape. Par voie de communiqué, ce 3 février 2026, l'instance dirigeante du football marocain a confirmé sa décision d'interjeter appel des sanctions récemment communiquées par la CAF.

Rappel des faits

Les événements remontent au 18 janvier 2026, lors de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). La rencontre entre le Sénégal et le Maroc avait été entachée par des incidents majeurs qui ont marqué les esprits, dont le retrait prématuré de l'équipe sénégalaise, les vols de serviettes et des échauffourées dans les tribunes. À l'issue du match, le Sénégal est sorti vainqueur grâce à un but de Pape Gueye dans la première partie de la prolongation. C'est la deuxième CAN remportée par les Lions de la Teranga.

Des sanctions jugées « non-conformes »

Pour le Maroc, le compte n'y est pas. La FRMF estime que les sanctions prononcées ne reflètent pas la réalité du terrain. Dans son communiqué, la fédération souligne une « non-conformité de ces sanctions avec l'ampleur et la gravité des incidents ». Le président de la FRMF a d'ailleurs adressé un courrier officiel à son homologue de la CAF pour réaffirmer sa position. Il appelle l'instance à veiller à ce que les règlements soient appliqués avec la rigueur nécessaire pour préserver l'intégrité du football africain.

Quelle suite pour la procédure ?

En faisant appel, la FRMF suspend l'application définitive des premières décisions et porte l'affaire devant une instance supérieure de la CAF. Ce recours juridique vise à obtenir des sanctions plus lourdes, à la hauteur des préjudices subis. Pour rappel, la Fédération Sénégalaise de Football a pris acte des décisions de la CAF et a décidé de ne pas interjeter appel.