Togo: La médiation se poursuit en Ouganda

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine pour la crise dans la région des Grands Lacs, s'est rendu mardi à Entebbe pour une rencontre avec le président ougandais, Yoweri Museveni.

Il s'était rendu la semaine dernière à Kigali et Bujumbura.

L'étape ougandaise s'inscrit dans la continuité des consultations déjà menées et vise à renforcer la dynamique de dialogue destiné à ramener la paix dans la région.

'Les échanges ont permis de faire le point sur l'état des discussions engagées avec l'ensemble des parties prenantes, d'identifier les leviers de désescalade et d'explorer des pistes de sortie durable de crise', indique un communiqué publié à l'issue de la rencontre .

Une rencontre à laquelle ont été associés les facilitateurs africains et les équipes de médiation.

'Les solutions africaines doivent prévaloir face aux problèmes africains', a rappelé M. Gnassingbé.