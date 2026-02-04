Afrique: L'Afrique du Sud rejoint Afreximbank et obtient 8 milliards de dollars pour son développement industriel

« Un engagement de 8 milliards de dollars : S.E. Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, et le Dr George Elombi, président et président du conseil d’Afreximbank, lors de la cérémonie de signature de l’adhésion du pays, marquant le lancement d’un important programme national conçu pour renforcer l’économie sud-africaine. »

L’Afrique du Sud a officiellement adhéré à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ce mercredi 4 février à Johannesburg, marquant une étape historique dans l’intégration économique du continent et la transformation du commerce intra-africain. La cérémonie a réuni plus de 150 délégations gouvernementales, dirigeants économiques et représentants du monde des affaires.

Le Président d’Afreximbank, Dr George Elombi, a qualifié l’adhésion de devoir continental : « Il ne s’agit pas d’un privilège pour nous d’être ici aujourd’hui, mais d’un devoir. Un devoir d’entretenir et de renforcer le partenariat qui nous unit avec nos frères africains.» Il a souligné que cette adhésion est le fruit de décennies d’efforts menés par plusieurs générations de dirigeants d’Afreximbank et de gouvernements sud-africains et qu’elle constitue « une étape décisive vers l’unité autour des intérêts économiques de notre grande famille africaine ».

Grâce à ce nouveau partenariat, l’Afrique du Sud devient le 54e pays à adhérer à l’Accord constitutif de la Banque, une étape historique alors que les deux partenaires cherchent à débloquer des opportunités commerciales dans un contexte mondial fragilisé par des politiques protectionnistes et des blocages commerciaux changeants.

Pour le Dr Elombi, cette adhésion n’est pas simplement symbolique. Elle confère au pays une couverture continentale complète, lui permettant de jouer un rôle central dans la transformation du commerce africain et dans la construction d’une économie résiliente et inclusive. « Nous devons commercer d’abord entre nous. Nous avons le marché, les ressources et le capital pour développer nos capacités industrielles. Le sort de nos économies ne peut plus dépendre de la bienveillance des autres », a-t-il insisté, en référence aux ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le président d’Afreximbank a également rappelé que l’adhésion de l’Afrique du Sud renforce la mission de la Banque : « Elle renforce notre capacité à soutenir les exportateurs, les projets industriels et les chaînes de valeur régionales, tout en faisant avancer le développement du continent. » Il a rendu hommage à son prédécesseur, Professeur Benedict Oramah, pour avoir placé l’adhésion sud-africaine au centre des priorités de la Banque : « Cette adhésion était une ambition personnelle et un élément central pour compléter le rôle d’Afreximbank dans le commerce africain. »

L’adhésion s’accompagne d’un paquet de financement initial de 8 milliards de dollars, destiné à soutenir des projets stratégiques dans le commerce, l’industrie et les infrastructures. Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que le montant total des engagements d’Afreximbank pour le pays pourrait atteindre 13 milliards de dollars américains, soit environ 206 milliards de rands, marquant un investissement historique dans le développement industriel et économique de l’Afrique du Sud.

Une partie de ce financement sera consacrée au Fonds de transformation, destiné à soutenir les entreprises noires longtemps exclues de l’économie, ainsi que les PME, les entreprises dirigées par des femmes et les jeunes. « Grâce à Afreximbank, ce fonds verra le jour et il verra le jour maintenant », a insisté le Président Ramaphosa, soulignant l’importance de l’inclusion économique pour corriger les inégalités historiques et promouvoir une croissance durable.

La stratégie industrielle de l’Afrique du Sud repose sur trois piliers, notamment la décarbonation, la diversification et la numérisation. Le pays investit dans les énergies renouvelables, l’hydrogène vert, les carburants durables, la transformation locale des minerais ainsi que dans l’industrie technologique et numérique. « Nous voulons développer des exportations à plus forte valeur ajoutée, produire localement nos technologies et minerais stratégiques, et générer des emplois qualifiés sur le continent », a déclaré le Président Ramaphosa.

Le partenariat avec Afreximbank ouvre également la voie à la création d’une Banque sud-africaine d’import-export, en collaboration avec l’Export Credit Insurance Corporation, afin de renforcer la compétitivité, la souveraineté économique et la résilience du pays face aux incertitudes économiques mondiales. Selon le Dr Elombi, cette initiative permettra de réduire les obstacles financiers, soutenir les chaînes de valeur régionales et accélérer la transformation industrielle.

L’adhésion de l’Afrique du Sud marque un tournant stratégique pour le continent, confirmant la capacité de l’Afrique à mobiliser ses ressources, ses institutions financières et ses talents pour soutenir le commerce intra-africain, l’investissement industriel et le développement durable. « Ce moment historique transforme nos ambitions en actions concrètes et renforce la vision panafricaine d’une économie résiliente et inclusive », a conclu le Président Ramaphosa.