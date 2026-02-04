L'Afrique du Sud rejoint Afreximbank et annonce un Programme pays de 8 milliards de dollars US

« Un engagement de 8 milliards de dollars : S.E. Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, et le Dr George Elombi, président et président du conseil d’Afreximbank, lors de la cérémonie de signature de l’adhésion du pays, marquant le lancement d’un important programme national conçu pour renforcer l’économie sud-africaine. »

La République d'Afrique du Sud a officiellement adhéré aujourd'hui à l'Accord d’Etablissement de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank), la principale institution financière multilatérale d'Afrique, marquant ainsi l'entrée officielle de la plus grande économie africaine dans le cercle des membres de la Banque et annonçant la souveraineté financière des deux parties.

Cette adhésion fait suite à l’approbation historique de l’adhésion par le Parlement sud-africain en 2025, cimentant un partenariat stratégique entre la principale banque multilatérale africaine et la puissance industrielle du continent. L'Afrique du Sud devient le 54e État à adhérer à l'accord constitutif de la Banque, ce qui constitue une étape historique alors que les deux partenaires cherchent à ouvrir des perspectives commerciales dans un contexte financier mondial en pleine fragmentation en raison des politiques protectionnistes et de la réorganisation des blocs commerciaux.

Pour rendre ce partenariat opérationnel, Afreximbank lancera des interventions financières majeures dans le pays. Il s’agit d’un nouveau programme pays de 8 milliards de dollars destiné à renforcer l'économie sud-africaine. Ce programme vise à accroître l’impact de la Banque sur le développement, à renforcer le développement industriel et les chaînes d’approvisionnement régionales et à stimuler de manière considérable, le commerce les flux d’investissement intra-africains. Ce soutien est stratégiquement aligné sur les ambitions économiques de l’Afrique du Sud.

En tant que plus grand contributeur régional du continent au commerce intra-africain, représentant 19,1 % du commerce total du continent en 2024 , l'Afrique du Sud est idéalement placée pour tirer parti de l'infrastructure commerciale, de l'expertise et de la portée panafricaine d'Afreximbank afin d'étendre ses relations d'exportation à travers tout le continent.

Dr George Elombi, Président d’Afreximbank et Président du Conseil d’administration de la Banque, a souligné que l’adhésion de l’Afrique du Sud constitue une « étape décisive », ajoutant :

« Cette confirmation de l’adhésion de l’Afrique du Sud à Afreximbank marque une étape décisive vers l’unification autour des intérêts économiques du continent, les intérêts de notre continent mère. Tout en offrant à Afreximbank une couverture continentale complète, elle place l’Afrique du Sud au cœur de la vision d'Afreximbank et de ses aspirations à promouvoir le changement tant souhaité dans la structure du commerce africain.

« Je suis donc heureux qu’en collaboration avec le ministère sud-africain du commerce, de l’industrie et de la concurrence (DTIC), sous la direction du Ministre Parks Tau, nous ayons mis sur pied ce que nous considérons comme une enveloppe importante de 8 milliards de dollars US pour l’Afrique du Sud. Le programme pays s'aligne sur le plan national de développement à l’horizon 2030 de l'Afrique du Sud et sur les priorités nationales en matière d'industrie et de commerce, et cible des domaines stratégiques clés ».

Le Dr Elombi a ajouté que le portefeuille actuel de projets d'Afreximbank en Afrique du Sud, à différents stades d'examen, dépasse les 6 milliards de dollars US et couvre les secteurs de la santé, des services financiers, de l'industrie manufacturière, de l'énergie, de l'industrie et des mines.

Commentant l’adhésion de l’Afrique du Sud à Afreximbank, le Président de la République d’Afrique du Sud, S.E. Cyril Ramaphosa a déclaré :

« Nous franchissons aujourd’hui une étape importante dans notre quête pour réaliser ce que j’appellerais l’intégration économique de notre continent. L’adhésion de l’Afrique du Sud à la Banque africaine d’Import-Export confirme notre engagement en faveur du développement industriel africain et de l’approfondissement du commerce, de l’investissement et du développement sur l’ensemble du continent. Une fois finalisé, le Programme pays Afrique du Sud-Afreximbank sera mis en œuvre grâce à un ensemble de mesures financières qui soutiendront dans un premier temps une série de projets stratégiques dans le secteur du commerce et de l'industrie. L'un des domaines sur lesquels nous allons nous concentrer immédiatement est le renforcement de notre Fonds de transformation, afin de soutenir les entreprises détenues par les noirs qui, soit dit en passant, ont été empêchées par le système d'apartheid de participer activement à l'économie de notre pays ».

Le Président Ramaphosa a ajouté : « Depuis plus de 30 ans, Afreximbank a démontré ses capacités, sa résilience et son esprit d'innovation, mais elle a surtout prouvé son impact. Ce partenariat renforcera à plus d’un titre la capacité de l’Afrique du Sud à soutenir les exportateurs sud-africains, les projets industriels et les chaînes de valeur régionales tout en favorisant le progrès de notre continent ».

À la suite de cette annonce, l'Afrique du Sud et Afreximbank ont décidé de mener conjointement des programmes de développement commercial et économique, parmi lesquels figurent notamment le Programme de promotion du commerce et des investissements entre l'Afrique du Sud et l'Afrique (SATIPP), le Programme de garantie d'Afreximbank, le financement de parcs industriels et de zones économiques spéciales, sans oublier le financement des sociétés commerciales d'exportation , le financement de projets et d'actifs, le financement commercial conventionnel, la préparation de projets par Afreximbank et le financement destiné à soutenir les industries créatives et culturelles, ainsi qu'une large gamme de services de conseil.