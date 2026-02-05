Sénégal: Starlink, le service d'accès à internet par satellite déployé au pays

Dakar — Starlink, un service d'accès à internet haut débit par satellite est désormais déployé au Sénégal, depuis ce mercredi, a annoncé sur le réseau social X le milliardaire américain Elon Musk, président-directeur général de SpaceX, une firme spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial.

Le déploiement de Starlink au Sénégal entre en droite ligne de la mise en oeuvre du New Deal Technologique, la stratégie nationale de développement et d'accélération de la politique numérique, lancée en février 2025.

Selon le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique cité par le site d'informations du quotidien Le Soleil, "l'État sénégalais poursuit le renforcement du maillage national en infrastructures numériques de très haut débit, en misant sur des solutions innovantes et complémentaires aux réseaux existants. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'autorisation accordée à Starlink en tant que fournisseur d'accès à internet au Sénégal".

Le gouvernement a ainsi négocié l'acquisition de 5 000 kits Starlink à un tarif préférentiel, avec pour objectif de connecter gratuitement un million de Sénégalais durant le premier semestre de l'année 2026.

Plusieurs offres d'accès aux kits internet Starlink sont proposées à des tarifs compris entre 117 mille et 146 mille francs CFA avec des paiements mensuels de 22 mille et 30 mille selon le débit.

L'internet haut débit par satellite Starlink est idéal pour une couverture dans les zones les plus recules, a indiqué le fournisseur.