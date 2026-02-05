Sénégal: Le ministère de la Communication salue l'arrivée de Starlink au pays

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique salue l'arrivée de Starlink au Sénégal, "une avancée stratégique majeure" qui devrait permettre de connecter gratuitement à l'Internet haut débit un million de Sénégalais durant le premier semestre 2026.

"L'arrivée de Starlink au Sénégal représente une avancée stratégique majeure vers l'accès universel à Internet. Ainsi le gouvernement du Sénégal a négocié l'acquisition de 5 000 kits à un tarif préférentiel pour connecter gratuitement un million de Sénégalais à travers le réseau satellitaire de Starlink durant le premier semestre 2026", annoncent les services du ministère de la Communication. "Les secteurs prioritaires sont les zones blanches (wifi communautaire), l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, les collectivités territoriales, les zones frontalières, le plan Diomaye pour la Casamance entre autres, etc.", ajoutent-ils dans un communiqué.

Selon le ministère de tutelle, cette "décision stratégique vise à produire un impact significatif, notamment une extension immédiate de la connectivité sur tout le territoire". Elle devrait également se traduire par "une contribution majeure à l'inclusion numérique, à la dynamisation économique" et au "renforcement du positionnement et du leadership du Sénégal dans la transformation numérique sur le continent africain".

La mise en œuvre de cette stratégie devrait par ailleurs offrir aux différents secteurs d'activités "l'opportunité de réduire substantiellement leurs coûts de connectivité tout en bénéficiant simultanément d'un accès à une connexion très haut débit, fiable et performante". Le communiqué rappelle que dans le cadre du New Deal Technologique, le gouvernement du Sénégal "a pour ambition de démocratiser l'accès au haut et très haut débit sur l'ensemble du territoire national, y compris et surtout dans les zones rurales et isolées où le déploiement des réseaux terrestres demeure un défi à la fois économique et technique".

Il fait observer que le gouvernement a accordé à Starlink une autorisation de fournisseur d'accès Internet dans l'optique "d'accélérer la réduction de la fracture numérique plus rapidement". "Cette infrastructure de pointe, grâce à sa constellation de satellite en orbite basse permettra d'éradiquer les zones blanches en s'appuyant sur la connectivité satellite pour renforcer ou prolonger la couverture des réseaux terrestres", explique le communiqué.

La solution Starlink, "complément stratégique aux infrastructures terrestres existantes [...] s'inscrit dans une vision cohérente de connectivité visant à assurer une couverture Internet complète des ménages et des entreprises, à stimuler la concurrence et à accroitre la productivité des secteurs clés de l'économie".