Sénégal: Viol, proxénétisme, transmission volontaire du VIH - un réseau de 14 personnes démantelé par la police

8 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

La Police informe avoir déféré quatorze individus pour pédophilie en bande organisée, proxénétisme, viol commis sur mineurs de moins de 15 ans, actes contre nature, transmission volontaire du VIH Sida.

« La Division des Investigations Criminelles (DIC) a réalisé un coup de filet majeur, en démantelant un groupe criminel organisé à caractère transnational dont les membres sont notamment entre la France et le Sénégal », renseigne la Police sur Facebook.

Ces individus qui opéraient depuis 2017 dans la formation au sexe pour de jeunes garçons, « transformés en objets sexuels par des hommes pour la plupart séropositifs qui entretiennent avec eux des rapports sexuels non protégés et filmés, sur instructions de leur chef, le Français Pierre Robert, arrêté en avril 2025 à Beauvais (France) ».

Après des investigations approfondies menées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, l'enquête de la DIC a abouti, le vendredi 6 février 2026, à la conduite au parquet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, de quatorze (14) individus, tous de nationalité sénégalaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi ces individus, figurent quatre formateurs au sexe qui ont reconnu leurs actes ignobles, commis sur instructions de Pierre ROBERT et en contrepartie de transferts de sommes d'argent qu'ils recevaient de ce dernier. Les perquisitions effectuées aux domiciles des différents mis en cause, entre Almadies, Ouakam, Kaolack et Tivaoune Peulh, ont permis la saisie de divers objets liés à la pratique d'actes contre nature et l'interpellation de dix personnes en lien avec les formateurs au sexe.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.