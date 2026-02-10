Sénégal: UCAD - Décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire

Abdoulaye Ba, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), est décédé ce lundi. Il était inscrit en deuxième année de chirurgie dentaire à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie.

Selon le président de l'amicale des étudiants en médecine, Atab Sagna, l'étudiant aurait été « battu par des forces de l'ordre dans sa chambre » avant d'être évacué vers le service médical du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), où il a reçu les premiers soins.

Malgré la prise en charge médicale, Abdoulaye Ba est décédé au sein dudit service. Le décès a été confirmé par le COUD.

Par ailleurs, la journée a été marquée par des affrontements sur le campus de l'UCAD, ayant entraîné l'intervention de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP).

À ce stade, aucune communication officielle n'a établi les circonstances exactes du décès.

Néanmoins, les étudiants tiendront un point de presse dans la soirée du lundi.