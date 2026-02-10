Sénégal: UCAD - Décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire

10 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Abdoulaye Ba, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), est décédé ce lundi. Il était inscrit en deuxième année de chirurgie dentaire à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie.

Selon le président de l'amicale des étudiants en médecine, Atab Sagna, l'étudiant aurait été « battu par des forces de l'ordre dans sa chambre » avant d'être évacué vers le service médical du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), où il a reçu les premiers soins.

Malgré la prise en charge médicale, Abdoulaye Ba est décédé au sein dudit service. Le décès a été confirmé par le COUD.

Par ailleurs, la journée a été marquée par des affrontements sur le campus de l'UCAD, ayant entraîné l'intervention de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP).

À ce stade, aucune communication officielle n'a établi les circonstances exactes du décès.

Néanmoins, les étudiants tiendront un point de presse dans la soirée du lundi.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.