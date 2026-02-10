Sénégal: Mort de l'étudiant Abdoulaye Ba - Le gouvernement présente ses condoléances, promet de faire 'toute la lumière'

10 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement dit s'incliner "respectueusement devant la mémoire" de l'étudiant Abdoulaye Ba, tué lundi dans des échauffourées à l'Université Cheikh Anta Dakar, promettant de faire "toute la lumière" sur "les circonstances de ce drame", afin de situer d'éventuelles responsabilités.

"Des évènements graves survenus ce lundi 9 février 2026 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont conduit au décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de licence en médecine. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement s'incline respectueusement devant la mémoire du défunt et adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire", lit-on dans un communiqué signé de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Se disant attaché à la manifestation de la vérité et au respect de l'Etat de droit, le gouvernement "s'engage à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame et que les responsabilités éventuelles soient établies conformément aux lois et aux règlements en vigueur".

"Le gouvernent réaffirme par ailleurs sa détermination à assurer la sécurité du campus social et la protection de tous les étudiants", affirme son porte-parole, avant d'annoncer que des mesures "immédiates et appropriées seront prises à cet effet".

La porte-parole du gouvernement appelle par ailleurs "l'ensemble des acteurs concernés à la retenue, au sens des responsabilités et à l'apaisement".

L'étudiant Abdoulaye Ba a trouvé la mort lundi dans des échauffourées avec les forces de l'ordre, survenues dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la corniche ouest de Dakar.

Les étudiants dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études.

Des étudiants d'autres universités publiques sénégalaises protestent contre des mesures similaires, à Saint-Louis (nord), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud).

