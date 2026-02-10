Sénégal: UCAD - Un étudiant perd la vie à la suite des affrontements avec la police

Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odonto-Stomalogie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a perdu la vie hier, lundi 9 février 2026, au cours de violents affrontements entre étudiants et Forces de l'ordre, a-t-on appris auprès de la Commission sociale de ladite Faculté. Selon la source, l'étudiant, chirurgien dentiste en herbe, est décédé à l'hôpital Principal de Dakar après son évacuation.

Le décès marque une escalade dramatique dans un conflit qui secoue le campus depuis plusieurs semaines. Des heurts ont éclaté toute la journée d'hier lundi dans le campus universitaire de Dakar, lorsque des étudiants protestaient contre les retards de versement des bourses et les conditions de vie sur le campus. La situation a rapidement dégénéré : les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes tandis que certains étudiants ont lancé des projectiles, entraînant un chaos généralisé.