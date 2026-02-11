Afrique: 50e Assemblée générale de la Fanaf - Les travaux ont débuté à Abidjan

Les activités de la 50e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africaines (Fanaf) ont débuté le 9 février 2026, à Abidjan. Autour du thème « Cinquantenaire de la Fanaf : bâtir le futur de l'assurance africaine », cette édition commémorative réunit environ 1 700 participants, parmi lesquels des dirigeants de compagnies d'assurance et de réassurance, des responsables institutionnels, des experts internationaux, des acteurs financiers ainsi que des professionnels du secteur.

Plus de 210 sociétés d'assurances et de réassurance, trois jours de conférences et plus de 60 stands sont attendus. La cérémonie d'ouverture a permis de rappeler le rôle central de l'assurance dans la croissance économique africaine.

Représentant le Premier ministre Robert Beugré Mambé, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a souligné l'importance de cette rencontre panafricaine et formulé des recommandations à l'endroit des compagnies d'assurance, notamment en matière de couverture des risques émergents, essentiels au développement économique du continent. Il a insisté sur plusieurs défis majeurs, parmi lesquels la digitalisation, la transformation des marchés, l'impact des risques climatiques et la nécessité de renforcer l'inclusion assurantielle à travers des produits mieux adaptés aux réalités locales.

De son côté, le président de la Fanaf, César Ekomié Afene, a rappelé la place stratégique de la Côte d'Ivoire au sein de l'organisation. Il a indiqué que le pays constitue un marché frontière à forte croissance. « Cette 50e édition doit nous permettre de tirer les leçons de notre parcours et de façonner notre avenir », a-t-il déclaré.

Quant au président du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad), Dr Sidi Ould Tah, il a mis en lumière les défis structurels du secteur. Il a souligné que le taux de pénétration de l'assurance en Afrique demeure faible, autour de 3 %, bien en deçà du potentiel économique et humain du continent. Cette situation entraîne d'importants déficits de couverture, notamment dans les domaines du crédit à la consommation, de l'agriculture, des transports et des industries.

Cette rencontre revêt également une importance particulière en raison d'un enjeu électif majeur, avec l'élection d'un nouveau président de la Fanaf. Cette échéance intervient à un moment charnière, alors que l'organisation est appelée à renforcer la coordination entre les marchés, à intensifier le dialogue avec les autorités de régulation et à accompagner la transformation du secteur assurantiel africain.

L'événement revêt une forte dimension symbolique, puisqu'il se déroule en Côte d'Ivoire, pays fondateur de la Fanaf, créée le 7 mars 1976 à Yamoussoukro. Il met en lumière l'histoire, la maturité et les perspectives prometteuses du marché africain de l'assurance, tout en confirmant Abidjan comme un carrefour régional et un hub majeur du secteur assurantiel en Afrique de l'Ouest.