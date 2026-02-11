Madagascar: Cyclone Tropical Intense Gézani - Toamasina dans le mur de l'oeil, une puissance qui rivaliserait avec Géralda

Les dégâts humains et matériels pourraient être lourds à la suite du passage de ce cyclone en terre malgache.

« Le vent s'est levé depuis des heures et les fortes précipitations s'enchaînent alors que l'impact est prévu vers 18-19 heures. Ça va être chaud. » Le témoignage d'un père de famille qui vit dans la capitale économique de Madagascar fait état de la situation qui prévalait à Toamasina le 10 février 2026, vers 16 heures, visiblement inquiet de ce qui pourrait arriver dans la nuit.

À cet instant, le météore dénommé Gézani s'approchait dangereusement de la côte Est de Madagascar, au stade de cyclone tropical intense. Le témoignage de ce père de famille est confirmé par quelques vidéos live publiées par des internautes sur le réseau social Facebook, où l'on voit l'étendue de la force des vents.

Puissant

Le bulletin flash publié par la direction générale de la météorologie à 16 heures locales souligne une intensification du système. Située, à cette heure-là, à 76 km à l'est de Toamasina, la catastrophe aurait déjà fait quelques ravages du côté du « Bazary Valpinson», selon notre source. Se déplaçant à 18 km/h, Gézani a généré des vents de 185 km/h, avec des rafales de 260 km/h près de son centre. Les dégâts humains et matériels pourraient être lourds, compte tenu de la puissance du système.

Pour le Centre Météorologique Régional Spécialisé (CRMS) de La Réunion, « Il pourrait s'agir de l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire sur le secteur de Tamatave, rivalisant probablement avec Geralda (février 1994). » De leur côté, les autorités nationales et locales, ainsi que des organisations de la société civile, ont déjà pris des dispositions afin de réduire, de façon considérable, les dégâts. Cette journée s'annonce dure pour les populations des zones impactées par Gézani.