Afrique: Cinquantième Assemblée Générale de la FANAF - Mr Mamadou Koné prend les rênes, scelle le renouveau

Le cinquantenaire de la FANAF s'est achevé ce mercredi 11 février 2026 à Abidjan, au terme de trois jours d'échanges stratégiques, de décisions institutionnelles et de célébrations, marquant cinquante années d'engagement au service de l'assurance africaine.

Une Assemblée générale marquée par un nouveau leadership

À l'issue des travaux de la troisième journée, les délégués ont procédé à l'élection du nouveau Bureau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Monsieur Mamadou Koné a été porté à la présidence de la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF) pour un mandat de trois ans, succédant à M. César Ekomie Afene, élu en février 2020.

Dans sa première déclaration, le nouveau président a exprimé sa gratitude en ces mots "Mes premières impressions sont celles de remerciement envers tous ceux qui ont cru au programme et à la vision que nous avons définis pour les trois prochaines années. Cette victoire est le symbole du rassemblement. J'appelle tous les acteurs à travailler pour notre cause commune : réinventer l'assurance africaine."

Sa vision s'articule autour de cinq axes stratégiques : transformer la FANAF, activer de nouveaux relais de croissance, positionner la Fédération comme catalyseur de la transformation numérique, l'inscrire au cœur de la transition des talents et promouvoir une régulation proactive orientée vers le développement des marchés. Ce plan stratégique, baptisé "Ensemble, traçons l'avenir de l'assurance africaine", ambitionne d'élargir la couverture assurantielle sur le continent et de renforcer la qualité de service au bénéfice des assurés.

Son adversaire à l'élection, Mme Evelyne Fassinou, a exprimé un message empreint d'élégance républicaine.

"Félicitations au nouveau président, car d'importantes responsabilités l'attendent au regard des chantiers à bâtir. L'avenir de l'assurance doit être meilleur. Nous avons besoin d'élargir la couverture d'assurance dans nos pays pour mieux protéger nos populations et occuper une place plus importante dans l'économie africaine".

Dans la foulée, les assureurs ont également insisté sur la nécessité de préserver l'unité, de renforcer la solidarité et de consolider les acquis de l'organisation panafricaine. Par ailleurs, M. Aymric Kamega, Président Directeur général de l'ACAM Vie (Cameroun), a été désigné vice-président de la FANAF.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Mr Arthur Ahoussi, qui a prononcé l'allocution de clôture, saluant le rôle stratégique de la FANAF dans la consolidation de l'architecture financière africaine.

Un dîner de gala sous le signe de la reconnaissance et du mérite

Au-delà des décisions statutaires, le cinquantenaire de la FANAF s'est achevé par un dîner de gala empreint de solennité et d'émotion. Cette soirée de clôture a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance aux assureurs et partenaires ayant contribué à la réussite de l'événement, saluant ainsi leur engagement et leur implication dans le rayonnement du secteur.

Autre moment fort de la cérémonie, la distinction de 22 personnalités du monde de l'assurance dans l'Ordre du Mérite ivoirien, consacrant leur contribution au développement du secteur sur le continent.

Parmi les personnalités mises à l'honneur figuraient, notamment, des dirigeants de grandes entreprises ainsi que des acteurs institutionnels ayant œuvré à la structuration du marché assurantiel africain.

Après cinquante ans d'existence, la Fédération ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire. Sous la présidence de Monsieur Mamadou Koné, la FANAF s'engage dans une dynamique axée sur la gouvernance renforcée, l'innovation, l'élargissement de la couverture assurantielle et l'affirmation d'une plus grande souveraineté financière africaine.