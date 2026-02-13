Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Les partis du centre rallient la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Lors d'une déclaration faite le 12 février à Brazzaville, le coordonnateur général du Rassemblement des partis du centre (RPC), Luc Daniel Adamo Mateta, a annoncé leur soutien à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso pour l'élection présidentielle prévue pour le 15 mars prochain.

Le président Denis Sassou N'Guesso, qui a déclaré sa candidature le 5 février en marge de la Grande foire agricole du Congo à Bambou Mingali, dans le département de Dịoué-Léfini, vient de bénéficier d'un nouveau soutien politique. Réunissant le collège des présidents et d'autres cadres politiques, Luc Daniel Adamo Mateta a réaffirmé leur engagement et leur détermination derrière le chef de l'État sortant.

Le coordonnateur général du RPC a souligné les qualités de leader sortant, le qualifiant « d'homme d'expérience, de paix et de détermination », prêt à surmonter les défis auxquels le pays est confronté. « Soutenir cette candidature, c'est affirmer notre attachement à l'unité nationale dans la diversité et la complémentarité », a déclaré Luc Daniel Adamo Mateta. Il a ajouté que ce soutien est également une affirmation des valeurs bantoues fondées sur le respect, la solidarité et la fraternité.

Parallèlement, le RPC a exprimé son souhait de contribuer à la gouvernance du pays par une réflexion intitulée « Contributions à la gouvernance nationale de rupture », destinée à enrichir le programme politique de Denis Sassou N'Guesso. Le rassemblement a appelé tous ses membres et sympathisants à se mobiliser en vue de l'élection présidentielle, avec l'objectif d'assurer une large victoire pour leur candidat le 15 mars.